“Es como vivir en Avatar”: así es el rincón verde de un icónico parque ubicado a 90 minutos de Santiago

Si bien las vacaciones de verano 2026 para muchos ya llegan a su fin, aún es tiempo para realizar un sinfín de panoramas al aire libre.

En ese contexto, existe un mágico rincón verde, a tan solo 90 minutos de Santiago, que es ideal para visitar en esta época del año, el cual está repleto de naturaleza e impresionantes paisajes.

Se trata del Parque Tricao, recinto que está ubicado en la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso.

Así es el Parque Tricao y su nuevo rincón verde

El Parque Tricao cuenta con una gran cantidad de áreas verdes, juegos para niños, una laguna y diversos senderos ideales para realizar trekking. Fue inaugurado en 2019 y tiene una extensión de 100 hectáreas.

Además, en su interior, el parque tiene al aviario más grande de Sudamérica el cual está compuesto por más de 50 especies de aves y 800 ejemplares en su interior.

Este año, el recinto inauguró “El Milagro”, un nuevo espacio natural que se caracteriza por un imponente murallón de agua que durante años permaneció oculto por la vegetación del lugar.

El espacio está ubicado atrás del Jardín Giverny y está orientado a la relajación y a la conexión con la naturaleza. La usuaria de TikTok @santiagocitygirl visitó el lugar y mencionó: “El nuevo rincón ‘El Milagro’ de Parque Tricao es como vivir en Avatar por un momento”.

¿Cuánto cuestan las entradas al Parque Tricao?

Según señala el sitio web del parque, desde marzo a diciembre el recinto se encuentra abierto desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas.

En tanto, los precios varían dependiendo de la visita que se realice:

Entrada general + Aviario + Jardín Botánico: $10.000 para niños de 5 a 14 años y $14.000 para adultos.

Entrada general + Jardín Botánico: $7.000 para niños y $10.000 para adultos.

Entrada general: $5.000 para niños y $8.000 para adultos.

Las personas interesadas en visitar el recinto, pueden comprar sus entradas a través del sitio web de Parque Tricao (disponible aquí).