;

¿Qué hacer en Santiago este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo? Revisa los mejores panoramas para el fin de semana

Desde actividades al aire libre a exposiciones en museos. Revisa acá el listado de cosas por hacer este fin de semana en la RM.

Sebastián Escares

¿Qué hacer en Santiago este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo? Revisa los mejores panoramas para el fin de semana

Un nuevo fin de semana se acerca y en Santiago hay múltiples actividades que se desarrollarán y que figuran como un panorama perfecto para realizar durante este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Revisa a continuación los mejores panoramas sin salir de la región Metropolitana.

Día de la Cumbia Chilena

Este sábado 28 de febrero se realizará un evento musical dedicado a la cumbia chilena y contará con grandes artistas como, por ejemplo: La Noche, Karla Melo, la Sonora Palacios, entre otros.

Se desarrollará en San Pablo Esquina Pedro León Ugalde, en la comuna de Quinta Normal, desde las 17:00 horas y la entrada es gratuita.

CicloRecreoVía Nocturna en Ñuñoa

En la comuna de Ñuñoa se desarrollará una actividad que invita a andar en bicicleta, patines o caminar en compañía de seres queridos. Se desarrollará entre las 18:00 horas y las 00:00 horas, desde Fernández Concha hasta Américo Vespucio, según comunicó la Municipalidad de Ñuñoa.

Festival medieval

Este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo se desarrollará una nueva edición del festival medieval en el Parque Quinta Normal. La jornada será gratuita y abierta a todo el público.

Museo Entamológico

Durante este fin de semana se puede visitar el museo para conocer todo acerca del mundo de los insectos en una actividad gratuita. La cita es en el Parque Inés de Suárez, en la comuna de Providencia en los siguientes horarios:

  • Viernes 27 de febrero: desde las 14:00 a las 20:00 horas.
  • Sábado 28 de febrero: desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.
  • Domingo 1 de marzo: desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Día del Tomate 2026 en el MUT

Este sábado 28 de febrero en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) de Las Condes se desarrollará la tercera edición del Día del Tomate. El evento contará con más de 40 stands y una decena de propuestas gastronómicas, de la mano de Engine y Kross. Además, habrán actividades pagadas con valores de entre $8.000 y $25.000.

Contenido patrocinado

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad