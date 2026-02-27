¿Qué hacer en Santiago este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo? Revisa los mejores panoramas para el fin de semana

Un nuevo fin de semana se acerca y en Santiago hay múltiples actividades que se desarrollarán y que figuran como un panorama perfecto para realizar durante este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Revisa a continuación los mejores panoramas sin salir de la región Metropolitana.

Día de la Cumbia Chilena

Este sábado 28 de febrero se realizará un evento musical dedicado a la cumbia chilena y contará con grandes artistas como, por ejemplo: La Noche, Karla Melo, la Sonora Palacios, entre otros.

Se desarrollará en San Pablo Esquina Pedro León Ugalde, en la comuna de Quinta Normal, desde las 17:00 horas y la entrada es gratuita.

CicloRecreoVía Nocturna en Ñuñoa

En la comuna de Ñuñoa se desarrollará una actividad que invita a andar en bicicleta, patines o caminar en compañía de seres queridos. Se desarrollará entre las 18:00 horas y las 00:00 horas, desde Fernández Concha hasta Américo Vespucio, según comunicó la Municipalidad de Ñuñoa.

Festival medieval

Este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo se desarrollará una nueva edición del festival medieval en el Parque Quinta Normal. La jornada será gratuita y abierta a todo el público.

Museo Entamológico

Durante este fin de semana se puede visitar el museo para conocer todo acerca del mundo de los insectos en una actividad gratuita. La cita es en el Parque Inés de Suárez, en la comuna de Providencia en los siguientes horarios:

Viernes 27 de febrero: desde las 14:00 a las 20:00 horas.

Sábado 28 de febrero: desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Domingo 1 de marzo: desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Día del Tomate 2026 en el MUT

Este sábado 28 de febrero en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) de Las Condes se desarrollará la tercera edición del Día del Tomate. El evento contará con más de 40 stands y una decena de propuestas gastronómicas, de la mano de Engine y Kross. Además, habrán actividades pagadas con valores de entre $8.000 y $25.000.