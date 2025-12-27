Estos son los países donde más rinde el dinero chileno para tomarse unas vacaciones de ensueño en el verano / Roberto Machado Noa

El pasado viernes 26 de diciembre, el dólar cerró la jornada rozando los $902 en Chile.

Lo anterior se puede interpretar como una buena noticia para aquellos que les gusta viajar al extranjero: ahora les resultará más económico hacerlo.

En diálogo con LUN, Emanuelle Santos, analista de mercados de XBT Latam, detalló que “hoy vemos un escenario externo bastante más favorable para el peso chileno“.

“Un dólar global menos presionado, sumado al buen desempeño del cobre, ha permitido que el tipo de cambio retroceda con fuerza desde los máximos de comienzos de año”, diijo.

De tal forma, y con base en un análisis de la compañía, se realizó un listado con los destinos turísticos del extranjero en donde más rinde el peso chileno.

Para hacer el cálculo, se utilizó un tipo de cambio de referencia de $902 y un presupuesto diario promedio por país, que incluyó alojamiento, tres comidas diarias y trasporte local.

De acuerdo con el estudio, se detectó que Colombia es el destino que resultaría ser más económico viajar para los chilenos. En segundo lugar, aparece Argentina.

A continuación el listado completo: