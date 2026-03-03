Funeral de alto riesgo en Maipú: despliegan operativo tras asesinato de hincha de Colo Colo por barristas de la U

Un hombre de 32 años murió tras ser baleado en medio de una caravana en la previa del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile. La Delegación Presidencial Metropolitana calificó su funeral como de alto riesgo y activó un operativo especial en Maipú.

El homicidio ocurrió en la comuna de Pudahuel, en el contexto del Superclásico del fútbol chileno. Según antecedentes preliminares, el hecho se produjo cuando una caravana de hinchas transitaba por el sector y, en medio de enfrentamientos entre barristas, se registraron disparos que terminaron con la vida del hombre.

“Lo que pasa es que era una caravana que había pasado, que iban los del Colo Colo hasta Autostop, y de repente se bajan unos de los autos de la U, que es el block de atrás, que queda uno solo, que queda en el espacio de estacionamiento, y esos son todos de la U, son todos esos carros de ahí. Y de ellos dispararon. Eso sucede siempre cuando hay partidos del Colo Colo”, aseguró una vecina del sector a Radio ADN.

Tras analizar los antecedentes, la Delegación Presidencial Metropolitana declaró el funeral como de alto riesgo, activando los protocolos establecidos en la ley para este tipo de situaciones. El cuerpo será trasladado desde el Servicio Médico Legal hasta el cementerio, sin velorio extendido en domicilio, como ocurría en otros casos similares.

Hasta el momento hay dos personas detenidas. Sin embargo, de acuerdo con quienes trabajan en la investigación, estarían vinculadas a desórdenes e incivilidades en el marco de la caravana, más que directamente al homicidio.

El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, señaló que “como municipio de Pudahuel condenamos todos los hechos que tengan que ver con violencia, con alterar la paz de nuestros barrios, con el uso de armas de fuego, el uso de fuegos artificiales que muchas veces estos grupos están acostumbrados a utilizar”.

En tanto, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, señaló que “se está trabajando con el propósito de identificar a todos los responsables. En uno de los casos ya hay personas detenidas, con el propósito de poner a todos quienes participan de hechos de este tipo a disposición de la justicia”.

El funeral se realizará durante este martes en la comuna de Maipú, con un amplio contingente policial para prevenir nuevos incidentes.