El fin de una era: MTV apaga sus señales musicales y mantiene un funcionamiento especial en su canal principal

El cierre estuvo marcado por gestos históricos y cargados de nostalgia.

José Campillay

Hace ya algunos meses te contamos que MTV cerraría algunas de sus señales en varios países, marcando el fin de una era que marcó a toda una generación.

No hay dudas de que el canal revolucionó la televisión global en su momento, dedicando un espacio único a la música, siendo espacio de crecimiento y masificación para el trabajo de muchos artistas, además de un lugar donde encontrar grandes éxitos.

Sin embargo, finalmente llegó el día en el que se emitieron los últimos instantes de esas señales dedicadas únicamente al contenido musical las 24 horas del día.

El cierre se dio este miércoles 31 de diciembre de 2025 en en distintos mercados internacionales, incluidos Reino Unido, Australia, Francia, Polonia y Brasil.

En el Reino Unido, las señales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live cesaron sus operaciones apelando a la necesidad de recortes presupuestarios y ajustes en la oferta televisiva.

La señal MTV Music culminó su programación con el videoclip Video Killed the Radio Star de The Buggles, emblema del debut de MTV en Estados Unidos en 1981. Este gesto histórico marca el término de una etapa icónica en la difusión musical por televisión.

Respecto al futuro, la señal principal de MTV permanecerá activa, orientada principalmente a realities y programas de contenido no musicales.

La compañía mantendrá su presencia mediante canales televisivos principales y plataformas digitales, adaptándose a las demandas actuales del consumo de entretenimiento.

