Confirman primer caso de dengue autóctono en Rapa Nui: estos son los síntomas y así puedes prevenir contagios

Este martes 3 de marzo se confirmó el primer caso de dengue autóctono en Rapa Nui. Se trata de una persona que contrajo la enfermedad en la isla, sin antecedente de viaje reciente al extranjero.

De acuerdo con los antecedentes que pudo conocer Radio ADN, la persona afectada permanece en su domicilio y se encuentra en buenas condiciones generales de salud.

Las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, con el objetivo de evitar nuevos contagios y controlar la posible circulación del virus.

En experiencias anteriores, las medidas han implicado reforzar la vigilancia en los servicios de urgencia ante consultas por síndrome febril, disponer el aislamiento de los casos confirmados para cortar la cadena de transmisión y mantener un seguimiento clínico permanente de los pacientes.

Además, la oficina provincial coordina la entrega de repelentes a la comunidad y se implementan controles a viajeros con síntomas febriles que ingresan a la isla, tanto por vía aérea como marítima.

Síntomas del dengue

Fiebre alta y repentina, que puede alcanzar entre 40 y 40,5 °C, generalmente entre 4 y 7 días después de la infección.

Aparición, entre el segundo y quinto día desde el inicio de la fiebre, de una erupción roja plana en gran parte del cuerpo.

Posteriormente, puede surgir una segunda erupción similar al sarampión.

Fatiga intensa.

Dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos.

Dolores musculares y articulares.

Náuseas y vómitos.

Inflamación de ganglios linfáticos.

Tos, dolor de garganta y congestión nasal.

Factores de riesgo

Zonas ubicadas bajo los 2.200 metros sobre el nivel del mar, entre las latitudes 35° norte y 35° sur.

Temperaturas entre 15 °C y 40 °C, con mayor actividad del mosquito entre 24 °C y 26 °C.

Humedad relativa moderada a alta.

Sectores con urbanización no planificada y alta densidad poblacional.

Viviendas con problemas de alcantarillado o acceso irregular a agua potable.

Presencia de agua almacenada por más de siete días.

Acumulación de basura o almacenamiento de residuos en recipientes inadecuados.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener depósitos de agua debidamente tapados y acudir a un centro de salud ante la presencia de fiebre alta u otros síntomas compatibles.