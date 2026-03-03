;

Confirman primer caso de dengue autóctono en Rapa Nui: estos son los síntomas y así puedes prevenir contagios

La persona afectada se encuentra en buen estado y en su domicilio, mientras autoridades refuerzan la vigilancia en urgencias, el control del mosquito y la revisión de viajeros con síntomas febriles.

Pablo Castillo

Gonzalo Pérez

Confirman primer caso de dengue autóctono en Rapa Nui: estos son los síntomas y así puedes prevenir contagios

Este martes 3 de marzo se confirmó el primer caso de dengue autóctono en Rapa Nui. Se trata de una persona que contrajo la enfermedad en la isla, sin antecedente de viaje reciente al extranjero.

De acuerdo con los antecedentes que pudo conocer Radio ADN, la persona afectada permanece en su domicilio y se encuentra en buenas condiciones generales de salud.

Revisa también

ADN

Las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, con el objetivo de evitar nuevos contagios y controlar la posible circulación del virus.

En experiencias anteriores, las medidas han implicado reforzar la vigilancia en los servicios de urgencia ante consultas por síndrome febril, disponer el aislamiento de los casos confirmados para cortar la cadena de transmisión y mantener un seguimiento clínico permanente de los pacientes.

Además, la oficina provincial coordina la entrega de repelentes a la comunidad y se implementan controles a viajeros con síntomas febriles que ingresan a la isla, tanto por vía aérea como marítima.

Síntomas del dengue

  • Fiebre alta y repentina, que puede alcanzar entre 40 y 40,5 °C, generalmente entre 4 y 7 días después de la infección.
  • Aparición, entre el segundo y quinto día desde el inicio de la fiebre, de una erupción roja plana en gran parte del cuerpo.
  • Posteriormente, puede surgir una segunda erupción similar al sarampión.
  • Fatiga intensa.
  • Dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos.
  • Dolores musculares y articulares.
  • Náuseas y vómitos.
  • Inflamación de ganglios linfáticos.
  • Tos, dolor de garganta y congestión nasal.

Factores de riesgo

  • Zonas ubicadas bajo los 2.200 metros sobre el nivel del mar, entre las latitudes 35° norte y 35° sur.
  • Temperaturas entre 15 °C y 40 °C, con mayor actividad del mosquito entre 24 °C y 26 °C.
  • Humedad relativa moderada a alta.
  • Sectores con urbanización no planificada y alta densidad poblacional.
  • Viviendas con problemas de alcantarillado o acceso irregular a agua potable.
  • Presencia de agua almacenada por más de siete días.
  • Acumulación de basura o almacenamiento de residuos en recipientes inadecuados.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener depósitos de agua debidamente tapados y acudir a un centro de salud ante la presencia de fiebre alta u otros síntomas compatibles.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad