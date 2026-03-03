;

Bombardeo a Irán: elevan a casi 800 los muertos por los ataques de Estados Unidos e Israel

Un organismo humanitario reportó 232 nuevas víctimas en medio de la escalada militar.

Pablo Castillo

(Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)

(Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La filial iraní de la Media Luna Roja informó este martes que el número de fallecidos por los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos ascendió a 787 personas.

El balance implica un aumento de 232 víctimas respecto de las 555 reportadas el día anterior, según datos recabados por sus equipos en terreno.

La Media Luna Roja es una organización humanitaria que forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Opera bajo los mismos principios de neutralidad, imparcialidad e independencia que la Cruz Roja..

Su labor se centra en la asistencia médica de emergencia, la ayuda en desastres y el apoyo a población civil afectada por conflictos armados, actuando como organismo de socorro y coordinación sanitaria.

En paralelo, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, señaló que al menos 742 civiles han muerto en Irán, entre ellos 176 menores. Su reporte también consigna 971 heridos (115 niños).

(Photo by ATTA KENARE / AFP via Getty Images) / ATTA KENARE

Los balances, tanto oficiales como independientes, siguen siendo considerados preliminares. Las limitaciones para acceder a las zonas afectadas, la interrupción casi total de Internet y la falta de verificación externa dificultan establecer cifras definitivas sobre el impacto del conflicto.

