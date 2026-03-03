Condenan a hermanos Antihuen Santi por triple crimen de carabineros en Cañete

El Tribunal Oral en lo Penal dictó veredicto condenatorio contra los hermanos Felipe Antihuen Santi, Yeferson Antihuen Santi y Tomás Antihuen Santi por el triple homicidio de carabineros en acto de servicio ocurrido en Cañete.

Los acusados fueron declarados autores ejecutores de homicidio calificado reiterado, además de otros delitos asociados al ataque.

La resolución establece que los tres participaron en el asesinato de los funcionarios policiales, además de ser responsables de robo con violencia, incendio de vehículo policial y porte ilegal de arma de fuego. Sin embargo, fueron absueltos del delito de traslado de restos humanos sin autorización sanitaria.

Otros delitos y condenas asociadas

En el mismo fallo, el tribunal condenó a Nicolás Rivas Paillao como autor colaborador de los delitos de robo y homicidios vinculados al caso.

Además, el veredicto incluyó condenas adicionales para dos de los hermanos por hechos previos. En el caso de Yeferson Antihuen Santi, fue declarado culpable por homicidio frustrado, robo con intimidación, tenencia ilegal de arma de fuego y receptación, en hechos registrados en Contulmo el 29 de marzo de 2023.

Por su parte, Tomás Antihuen Santi también fue condenado por arrojar elementos incendiarios, atentado contra la autoridad y daños calificados tras el lanzamiento de una bomba molotov el 15 de julio de 2020 en Cañete.

El triple crimen de los carabineros generó amplio impacto nacional, al tratarse de funcionarios que se encontraban en acto de servicio al momento del ataque. La sentencia definitiva, que establecerá las penas concretas, será comunicada en una próxima audiencia.