Carabinera resulta herida tras choque en Ruta 68: conductor ebrio impactó patrulla en procedimiento

La funcionaria policial quedó con lesiones de mediana gravedad tras este incidente.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Una funcionaria de Carabineros de Chile resultó con lesiones de mediana gravedad —aunque fuera de riesgo vital— tras un choque registrado en la Ruta 68, en medio de un procedimiento policial por un vehículo con encargo por robo.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 700, cuando una patrulla ya se encontraba detenida con sus balizas encendidas. Según información oficial, todo comenzó en el sector de Pajaritos, en la comuna de Maipú, donde el personal policial detectó un automóvil con encargo vigente por robo. Se inició entonces un seguimiento controlado por la Ruta 68.

Tras reventar dos neumáticos, el vehículo fue alcanzado por los funcionarios, quienes detuvieron a sus tres ocupantes por el delito de receptación: un joven de 18 años con antecedentes y dos adolescentes de 17, también con historial policial. Uno de ellos mantenía además una orden vigente por robo con sorpresa.

Conductor ebrio impactó patrulla con balizas encendidas

Mientras los imputados eran trasladados a la unidad policial, la patrulla permanecía en la ruta resguardando el procedimiento. Fue en ese contexto cuando un segundo vehículo colisionó por la parte posterior al carro institucional.

El conductor, un hombre chileno de 38 años, fue detenido en el lugar tras confirmarse que manejaba en estado de ebriedad. El teniente Christopher Castillo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, detalló lo ocurrido: “Carabineros se encontraba con el vehículo policial en la Ruta 68 con sus balizas encendidas, y en ese momento un segundo vehículo, donde su conductor manejaba en estado de ebriedad, colisiona por la parte posterior, lesionando a una carabinera”.

Producto del impacto, la funcionaria fue trasladada de urgencia al hospital institucional, donde permanece internada y fuera de riesgo vital.

En total, el procedimiento dejó cuatro personas detenidas: los tres ocupantes del vehículo robado y el conductor que provocó el choque. Las diligencias continúan para esclarecer todos los detalles del incidente y determinar eventuales responsabilidades adicionales.

