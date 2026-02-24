;

FOTOS. Nueva lancha policial refuerza la seguridad marítima en Aysén: “General Marchant II” entra en servicio en Puerto Cisnes

Autoridades destacan que la nueva embarcación permitirá mejorar la seguridad, el patrullaje y la respuesta ante emergencias en zonas aisladas de la región.

Juan Castillo

Carabineros

Carabineros

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en zonas australes y mejorar la capacidad operativa en sectores de difícil acceso, el pasado lunes se realizó en Puerto Cisnes la ceremonia de puesta en servicio de la lancha policial “General Marchant II”, que quedará asignada a la Tenencia local, dependiente de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén.

La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y por el General Director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, quienes destacaron el impacto que tendrá esta nueva unidad marítima en la prevención del delito y en el apoyo a la comunidad local.

La incorporación de la “General Marchant II” representa un hito relevante para la Región de Aysén, donde la conectividad marítima es clave para garantizar la presencia del Estado, el control territorial y la atención oportuna de emergencias, especialmente en zonas costeras e insulares.

ADN

Durante la ceremonia, el ministro Luis Cordero subrayó el compromiso del Gobierno con una seguridad equitativa en todo el país. “La seguridad no puede depender del lugar donde se vive, y esta embarcación busca entregar mejores herramientas a Carabineros para cumplir su misión constitucional en una zona estratégica”, señaló la autoridad.

Embarcación de última generación para patrullaje y emergencias

La lancha policial corresponde a un modelo Pumar, construida en los astilleros de ASMAR en Valparaíso, y cuenta con características técnicas que permitirán optimizar los tiempos de respuesta ante procedimientos policiales, patrullajes preventivos y situaciones de emergencia en el borde costero.

Desde la institución policial, el General Director Marcelo Araya valoró la puesta en servicio de la nueva unidad, destacando su impacto en la relación con la ciudadanía. “Esta lancha permitirá robustecer la presencia institucional y reforzar el vínculo con la comunidad, a través de un servicio más eficiente, cercano y oportuno”, afirmó.

La “General Marchant II” operará principalmente en Puerto Cisnes y sectores aledaños, ampliando la cobertura policial y mejorando el control marítimo en una de las zonas más aisladas del país. Su despliegue se suma a otras iniciativas orientadas a modernizar las capacidades operativas de Carabineros y a responder a los desafíos específicos de seguridad en territorios con geografía compleja.

Este avance se enmarca en un proceso más amplio de fortalecimiento institucional, que busca entregar mayor tranquilidad a los habitantes de regiones apartadas y asegurar una respuesta policial acorde a las particularidades del territorio.

ADN

Carabineros

ADN

Carabineros

