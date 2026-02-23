“Chile no es territorio en disputa”: La respuesta de Cancillería a las declaraciones del embajador de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, emitió una declaración oficial desde el Palacio de La Moneda para rechazar enérgicamente las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La autoridad calificó como “arbitraria e inexplicable” la restricción de visas contra tres funcionarios chilenos, argumentando que la medida se basa en decisiones que el Estado de Chile aún no ha adoptado.

En su intervención, el canciller subrayó que Chile posee reglas claras y una institucionalidad robusta que analiza cada proyecto de inversión extranjera en su propio mérito, garantizando la competitividad sin discriminaciones por origen. Van Klaveren enfatizó que el país no aceptará intervenciones en sus decisiones soberanas ni permitirá ser utilizado como “territorio en disputa” por potencias en conflicto o debido a tensiones geopolíticas globales.

Respecto a la seguridad digital, el secretario de Estado confirmó que se recibieron por parte del embajador Brandon Judd los antecedentes sobre presuntos hackeos a empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, aclaró que dicha información ya fue derivada a la Agencia Nacional de Ciberseguridad y a la Brigada de Cibercrimen de la PDI para su investigación. Asimismo, recordó que Chile cuenta con mecanismos de defensa robustos para enfrentar ataques informáticos, los cuales se procesan con estricto apego a la legislación.

Sobre el polémico cable submarino, Van Klaveren precisó que el único proyecto aprobado hasta la fecha es el cable Humboldt, financiado por la empresa estadounidense Google en asociación con el Estado chileno. En tanto, la iniciativa que conectaría Hong Kong con Valparaíso se encuentra todavía en fase de evaluación, y el ministro fue claro en señalar que Chile no dejará de tramitar inversiones por la implementación de “amenazas o sanciones unilaterales”.

Finalmente, el jefe de la diplomacia chilena lamentó que un aliado estratégico de dos siglos recurra a estas medidas para plantear un riesgo que, a juicio del Gobierno, no es real. Tras una extensa reunión de definición política con otros ministros, Van Klaveren se retiró sin entregar más detalles sobre la situación de la Visa Waiver, tema que permanece como una de las principales preocupaciones tras el endurecimiento de la postura de la administración de Donald Trump.