;

“Chile no es territorio en disputa”: La respuesta de Cancillería a las declaraciones del embajador de Estados Unidos

Alberto Van Klaveren aclaró el estado real del proyecto Hong Kong-Valparaíso y reveló qué se hizo con los datos sobre supuestos hackeos.

Mario Vergara

Paulina García

La respuesta de Cancillería a las declaraciones del embajador de Estados Unidos

La respuesta de Cancillería a las declaraciones del embajador de Estados Unidos

06:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, emitió una declaración oficial desde el Palacio de La Moneda para rechazar enérgicamente las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La autoridad calificó como “arbitraria e inexplicable” la restricción de visas contra tres funcionarios chilenos, argumentando que la medida se basa en decisiones que el Estado de Chile aún no ha adoptado.

En su intervención, el canciller subrayó que Chile posee reglas claras y una institucionalidad robusta que analiza cada proyecto de inversión extranjera en su propio mérito, garantizando la competitividad sin discriminaciones por origen. Van Klaveren enfatizó que el país no aceptará intervenciones en sus decisiones soberanas ni permitirá ser utilizado como “territorio en disputa” por potencias en conflicto o debido a tensiones geopolíticas globales.

Revisa también:

Respecto a la seguridad digital, el secretario de Estado confirmó que se recibieron por parte del embajador Brandon Judd los antecedentes sobre presuntos hackeos a empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, aclaró que dicha información ya fue derivada a la Agencia Nacional de Ciberseguridad y a la Brigada de Cibercrimen de la PDI para su investigación. Asimismo, recordó que Chile cuenta con mecanismos de defensa robustos para enfrentar ataques informáticos, los cuales se procesan con estricto apego a la legislación.

Sobre el polémico cable submarino, Van Klaveren precisó que el único proyecto aprobado hasta la fecha es el cable Humboldt, financiado por la empresa estadounidense Google en asociación con el Estado chileno. En tanto, la iniciativa que conectaría Hong Kong con Valparaíso se encuentra todavía en fase de evaluación, y el ministro fue claro en señalar que Chile no dejará de tramitar inversiones por la implementación de “amenazas o sanciones unilaterales”.

Finalmente, el jefe de la diplomacia chilena lamentó que un aliado estratégico de dos siglos recurra a estas medidas para plantear un riesgo que, a juicio del Gobierno, no es real. Tras una extensa reunión de definición política con otros ministros, Van Klaveren se retiró sin entregar más detalles sobre la situación de la Visa Waiver, tema que permanece como una de las principales preocupaciones tras el endurecimiento de la postura de la administración de Donald Trump.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad