Anuncian subasta de departamentos desde los $18 millones en Chile: cuándo es el evento y cómo participar

Durante la próxima semana se llevará a cabo el remate de 33 propiedades en distintas regiones de Chile. Entre las viviendas que saldrán a subasta, se incluyen departamentos, casas, bodegas y parcelas.

Así lo dio a conocer Macal, una conocida plataforma de subastas online, quienes comunicaron que habrá departamentos que se rematarán en precios que parten en las 459 Unidades de Fomento (UF), es decir, cerca de $18,2 millones.

Eso sí, desde la plataforma comunicaron que se exige de un abono de garantía para quienes deseen participar de la subasta.

¿Cuándo es el remate y cómo participar?

Uno de las propiedades que más llaman la atención y que participará en la subasta, es el caso de un departamento ubicado en la calle Juan Barros, en la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana, el cual tiene un precio mínimo de $18,2 millones.

Dicho inmueble cuenta con 50 metros cuadrados, tres dormitorios y un baño. En tanto, el abono para participar es de $4 millones.

También está el caso de un departamento ubicado en Zenteno, en la comuna de Santiago, cuyo precio mínimo es de $22.992.413. Cuenta con dos baños, dos dormitorios y el abono de garantía es de $2.299.241.

La subasta se realizará el próximo miércoles 11 de marzo, a partir del mediodía, a través del sitio web de Macal (disponible aquí).

Los interesados en participar, únicamente deben ingresar a la plataforma, inscribirse con nombre o RUT y abonar el monto de garantía para cada caso. Eso sí, vale mencionar que si no se gana la subasta, el dinero de abono será devuelto a los participantes.