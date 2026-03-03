;

Tras 65 años de historia: anuncian cierre de emblemática tienda de ropa en Chile

“Creemos que es el momento adecuado para dar término a esta etapa”, comunicaron a sus clientes.

Javier Méndez

Tras 65 años de historia: anuncian cierre de emblemática tienda de ropa en Chile

Tras 65 años de historia: anuncian cierre de emblemática tienda de ropa en Chile / Drazen Zigic

Adiós a un clásico. Tras más de 65 años atendiendo al público, recientemente se confirmó el cierre de una importante tienda de ropa en Chile.

Se trata de Gales Creaciones, un local muy conocido por los habitantes de Talca, en la Región del Maule. La historia comenzó en 1960.

“Nos llevamos el orgullo y la satisfacción de haber servido a nuestra comunidad con dedicación y compromiso durante todos estos años”, dice parte del mensaje dirigido a clientes y amigos de larga data.

“Creemos que es el momento adecuado para dar término a esta etapa”, añadieron los representantes del espacio, Gonzalo Bendicho y Alejandra Laplagne. De paso, se agradeció a colabores y proveedores que formaron parte del historial del lugar.

En el recinto se exhibió una amplia variedad de productos de marcas reconocidas, incluyendo Levi’s, Arrow, Trial, Dockers, New Man y Oakley, por mencionar solo algunos ejemplos. De cara al cierre definitivo, los propietarios invitaron a sus seguidores a visitar la tienda por última vez.

Según el medio local Diario El Centro, en los últimos años numerosos locales tradicionales han bajado la cortina, mientras la mayor actividad del rubro se concentra en el noreste de la ciudad, particularmente en Las Rastras.

En ese último punto aparecen nuevos polos comerciales, strip centers, supermercados y hasta proyectos inmobiliarios.

