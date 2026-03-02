El baile vuelve al horario prime. Este lunes 2 de marzo, cerca de las 22:30 horas y tras el noticiero central, Chilevisión estrenará la segunda temporada de Fiebre de Baile, su estelar de competencia que regresa con 18 duplas, nuevos duelos y un jurado reforzado que promete subir la exigencia en pantalla.

La gran novedad del espacio, además de sus nuevos participantes, es la incorporación de Fran García-Huidobro como quinto miembro del jurado.

La actriz y comunicadora, conocida como la “Dama de Hierro” por sus evaluaciones directas, se sumará a Power Peralta, Edymar Acevedo, Vasco Moulian y Raquel Argandoña. Su llegada anticipa intervenciones más filosas y momentos de alta tensión en cada presentación.

En competencia estarán figuras como Junior Playboy, Betsy Camino, Vale Roth, Botota Fox, Gonzalo Valenzuela, Karen Paola y Nicolás Solabarrieta, entre otros.

Los primeros versus ya están definidos y marcarán el arranque del ciclo: Soulfia vs. Anto Henríquez; Mariela Sotomayor vs. Felipe Izquierdo; Kathy Contreras vs. Betsy Camino; Botota vs. Junior Playboy; Dani Castro vs. Diego Pizarro; Diego Venegas vs. Nico Solabarrieta; José A. Raffo vs. Gonzalo Valenzuela; y un duelo triple entre Vale Roth, Karen Paola y Disley Ramos.

Uno de los focos de atención estará puesto en Fran Maira, quien no será parte del debut tras el accidente de tránsito que protagonizó recientemente. Según explicó Diana Bolocco, el programa esperará su evolución, mientras su duelo será reemplazado por un enfrentamiento triple.

Con más baile, nuevas polémicas y figuras dispuestas a todo por el título que dejaron Skarleth Labra y Mauricio Castillo, Fiebre de Baile 2 apuesta a consolidarse como uno de los platos fuertes del prime de marzo.