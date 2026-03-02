Con Patricia Maldonado y Luis Jara como protagonistas: TVN apuesta con estreno de recordada novela
La señal estatal renovará la programación de su tercera señal donde presentará diferentes bloques de reconocidos programas.
TVN continúa renovando la programación de su tercera señal, TVN3, donde transmite antiguos programas que pasaron alguna vez por el canal estatal.
Una de las producciones que volverá a la pantalla será De Cara al Mañana, estrenada originalmente en 1982 y que tuvo en su elenco a Patricia Maldonado, Luis Jara y Alfredo Castro.
Esta novela fue la primera teleserie juvenil de la televisión chilena y abordó temáticas y problemáticas de la juventud de la década de los 80.
Además de este programa,la señal estatal traerá de regreso los programas Siempre Lunes, Pasiones, Calle 7, Mea Culpa y un especio dedicado a Augusto Góngora.
En dicho espacio, se repasará el trabajo de periodista y documentalista fallecido en 2023.
