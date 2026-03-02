Extrabajador de Mauricio Pinilla revela el momento en el que “todo se fue al carajo” con su apuesta de negocio

Mauricio Pinilla atraviesa un complejo momento a nivel personal debido a los conflictos económicos que enfrenta y que lo llevaron a ser declarado en quiebra.

Actualmente acumula una deuda cercana a los $1.670 millones de pesos con distintas entidades financieras, llegando al punto de tener que rematar muchos de sus bienes.

Entre las razones de su debacle financiera destaca lo sucedido con el fallido emprendimiento de su Bar Constitución, un local nocturno levantado en el Barrio Bellavista durante el año 2016.

Jorge Orellana, quien mantenía una relación de amistad con el exfutbolista y cuenta con una destacada experiencia en el rubro bohemio, asumió como administrador y asesor del negocio.

Al día de hoy mira con frustración los resultados de aquella inversión, apuntando a una mala administración y poca claridad por parte de la familia Pinilla.

Además, se ve directamente afectado porque le quedaron debiendo cerca de $15 millones de pesos, aunque al día de hoy ya los da por perdido.

Respecto al momento de su llegada al local, contó que se encontraba “en condiciones bien deplorables, estaba mal cuidado. En base a eso se plantea una remodelación. Había que hacer una inversión inicial” (vía Mucho Gusto).

Por otra parte, contó que debido a la disposición del recinto no se podía trabajar con la cantidad adecuada de público: “En primera instancia eran casi 600 o 700 personas, porque el local tiene tres niveles”, sin embargo, solo “se habilitaron el primero y el segundo”.

“Con 300 personas colapsaba el local y no podía llegar a los números que me exigían”, explicó, enfatizando que “era inviable generar las ventas que ellos necesitaban. Aparte, no habían recursos (...) no era viable por ningún lado”.

Fue así como el especialista reconoció el origen de los “problemas financieros”, debido a que “la caja no daba”, a pesar de que existían rumores de que iba a entrar una inyección de dinero e iban a “habilitar ciertos créditos” pero que nunca llegaron.

No era una prioridad

Uno de los principales conflictos que afectaron la realidad económica es que el ex seleccionado nacional realizaba diversas cenas y reuniones/eventos en los cuales se gastaba mucho dinero extra.

“Recuerdo que el cumpleaños del papá fue una cifra bastante alta la que se pagó, casi $5 millones de pesos” reveló orellana, apelando a que parecía no haber prioridad para “invertir en el negocio”.

Hizo hincapié en un mal manejo al estar “pagando ese nivel de plata, y yo trabajar con un presupuesto bastante acotado”, a pesar de que de igual forma se le exigían ciertos números.

“Habían exigencias de mi parte, de mi equipo (...) y si no me daban las herramientas para poder pagar y contratar... era imposible hacerlo”, complementó Jorge.

En ese contexto, Pinilla, que se encontraba “bastante agobiado”, prefirió dar un paso al costado que terminó por hundir las cosas: “Él se desmarcó del local y me dijo: ‘Vélo todo con mi papá’; ahí ya se fue todo al carajo”.