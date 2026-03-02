Escándalo diplomático: comisión de Transportes aprueba solicitud para retirar al embajador de Estados Unidos en plena tensión por cable chino

La tensión por el proyecto del cable submarino con participación de una empresa china escaló este lunes en el Congreso. En medio del debate geopolítico y las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, la Comisión de Transportes de la Cámara aprobó un oficio dirigido a Cancillería para solicitar el retiro del embajador de Estados Unidos en Chile, acusando intervencionismo en asuntos internos.

El impulso vino del diputado independiente René Alinco, quien cuestionó que, tratándose de un proyecto “estratégico” para el Estado, funcionarios de la embajada norteamericana “congelaran” o pusieran en duda estudios que, según expuso el ministro del ramo, se desarrollan desde 2016.

“El problema central es soberanía”, afirmó, apuntando directamente al jefe de la legación diplomática.

Durante su intervención, Alinco sostuvo que “basta ya” de intromisiones y acusó que el embajador habría tenido acceso a información que, según él, no fue entregada ni a la Comisión de Transportes ni a la Comisión de Inteligencia de la Cámara, de la cual forma parte.

“El embajador y su equipo tienen más información que la Cámara de Diputados, y eso me parece inconcebible”, señaló, proponiendo formalmente que se oficie a Cancillería para pedir su salida.

La moción fue sometida a votación y obtuvo tres votos a favor, uno en contra y una abstención, quedando aprobada. El oficio solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar el retiro del diplomático por una supuesta injerencia en política interna.

La controversia se da en paralelo a las declaraciones del Presidente Boric, quien aseguró que “acá no hay nada oculto” respecto del proyecto y que incluso dialogó con el presidente electo, José Antonio Kast, antes de que estallara la polémica. Mientras el Ejecutivo insiste en la transparencia, en la Cámara el debate ya se trasladó al terreno diplomático.