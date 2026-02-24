;

VIDEO. Insólito momento en el fútbol de Turquía: arquero reanimó a una gaviota que cayó en plena cancha

Gani Catan se convirtió en héroe en un partido de una liga amateur en Estambul tras salvar al animal.

Damián Riquelme

Captura @demarkesports

Captura @demarkesports / demarkesports

Un inesperado momento ocurrió en un partido de una liga amateur de Estambul, cuando el portero Muhammet Uyanik generó un accidente tras patear un balón que impactó involuntariamente a una gaviota que volaba por el campo de juego.

El ave cayó inconsciente sobre el césped, donde rápidamente Gani Catan corrió a reanimarla. El jugador comenzó a hacerle RCP contrayendo la zona del pecho.

La gaviota, luego de algunos segundos, comenzó a mostrar signos vitales. El jugador la tomó con sus manos y rápidamente corrió fuera de la cancha para que pudieran atenderla.

Afortunadamente, el ave logró ser reanimada tras el golpe y Gani Catan se convirtió en el héroe de la jornada luego de salvarla.

