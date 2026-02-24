VIDEO. Insólito momento en el fútbol de Turquía: arquero reanimó a una gaviota que cayó en plena cancha
Gani Catan se convirtió en héroe en un partido de una liga amateur en Estambul tras salvar al animal.
Un inesperado momento ocurrió en un partido de una liga amateur de Estambul, cuando el portero Muhammet Uyanik generó un accidente tras patear un balón que impactó involuntariamente a una gaviota que volaba por el campo de juego.
El ave cayó inconsciente sobre el césped, donde rápidamente Gani Catan corrió a reanimarla. El jugador comenzó a hacerle RCP contrayendo la zona del pecho.
La gaviota, luego de algunos segundos, comenzó a mostrar signos vitales. El jugador la tomó con sus manos y rápidamente corrió fuera de la cancha para que pudieran atenderla.
Afortunadamente, el ave logró ser reanimada tras el golpe y Gani Catan se convirtió en el héroe de la jornada luego de salvarla.
