Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 2 de marzo, y quién transmite? / FRANCISCA MUÑOZ/AGENCIA UNO

Hoy, lunes 2 de marzo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán el cierre a la segunda fecha de la temporada 2026 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 2 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Municipal de San Bernardo, donde Magallanes se medirá ante San Marcos de Arica. Jorge Oses será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido de la jornada se desarrollará a contar de las 20:30 horas, en el estadio Lucio Fariña de Quillota, donde San Luis recibirá a Curicó Unido, duelo que tendrá de árbitro a Cristián Droguett y que será transmisión de TNT Sports.