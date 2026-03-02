Presidente Boric reitera llamado a avanzar en Sala Cuna Universal: “No me interesa la foto, me interesa que salga”

En medio de su visita al Archipiélago Juan Fernández, el Presidente Gabriel Boric reiteró su llamado al Congreso Nacional y a las fuerzas políticas para avanzar en el proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

Durante su discurso en la ceremonia de Inicio del Año Escolar 2026 , el Mandatario llamó a que “todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante”.

“No partamos de cero, saquemos el proyecto de Sala Cuna esta semana para Chile. Se puede, depende de voluntad política”, añadió.

“No me interesa la foto, me interesa que salga”

En esa línea, el Presidente Gabriel Boric señaló que “no es un gallito entre oposición y gobierno; es por las mujeres y los niños de Chile. Seguramente le tocará promulgarlo al próximo gobierno; no me interesa la foto, me interesa que salga ”.

“Hoy día la ministra Macarena Lobos va a presentar la última propuesta del Ejecutivo que hemos consensuado con diversos técnicos de la oposición y espero que esto se pueda finalmente avanzar”, concluyó.