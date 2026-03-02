;

VIDEO. Manifestantes marchan por la Alameda y obliga a desvíos en Santiago: acusan recorte al subsidio DS49

Cientos de integrantes del Movimiento Solidario Vida Digna se encuentran protestando por esta situación. Hay desvíos en pleno centro.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Manifestantes marchan por la Alameda y obliga a desvíos en Santiago: acusan recorte al subsidio DS49

Manifestantes marchan por la Alameda y obliga a desvíos en Santiago: acusan recorte al subsidio DS49

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una masiva movilización se desarrolla esta mañana en el centro de Santiago. Cientos de personas pertenecientes a diez comités del Movimiento Solidario Vida Digna iniciaron una marcha por la Alameda en rechazo a la reducción presupuestaria aplicada al subsidio habitacional DS49.

La manifestación comenzó en la intersección de la Alameda con Manuel Rodríguez y avanzó hacia el oriente, generando importantes desvíos de tránsito en plena hora punta.

La protesta responde a la decisión de la Dirección de Presupuestos de ajustar recursos destinados al subsidio para familias vulnerables.

Revisa también:

ADN

Desvíos y restricciones en plena Alameda

Debido al desplazamiento de los manifestantes, el tránsito vehicular hacia el oriente fue modificado. Los vehículos están siendo desviados por Avenida España hacia el sur, mientras que se encuentra impedido el viraje desde Manuel Rodríguez al norte.

Autoridades recomendaron optar por rutas alternativas y considerar mayores tiempos de traslado mientras se mantenga la movilización.

La marcha avanzó hasta el frontis del Palacio de La Moneda, y ya se encuentran fuera del Ministerio de Vivienda, donde los dirigentes buscan visibilizar su preocupación por el recorte presupuestario.

El subsidio DS49 está dirigido a familias sin capacidad de ahorro suficiente para acceder a una vivienda, por lo que cualquier ajuste en su financiamiento genera inquietud entre postulantes y beneficiarios.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad