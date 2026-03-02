El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Manifestantes marchan por la Alameda y obliga a desvíos en Santiago: acusan recorte al subsidio DS49

Una masiva movilización se desarrolla esta mañana en el centro de Santiago. Cientos de personas pertenecientes a diez comités del Movimiento Solidario Vida Digna iniciaron una marcha por la Alameda en rechazo a la reducción presupuestaria aplicada al subsidio habitacional DS49.

La manifestación comenzó en la intersección de la Alameda con Manuel Rodríguez y avanzó hacia el oriente, generando importantes desvíos de tránsito en plena hora punta.

La protesta responde a la decisión de la Dirección de Presupuestos de ajustar recursos destinados al subsidio para familias vulnerables.

Desvíos y restricciones en plena Alameda

Debido al desplazamiento de los manifestantes, el tránsito vehicular hacia el oriente fue modificado. Los vehículos están siendo desviados por Avenida España hacia el sur, mientras que se encuentra impedido el viraje desde Manuel Rodríguez al norte.

Autoridades recomendaron optar por rutas alternativas y considerar mayores tiempos de traslado mientras se mantenga la movilización.

La marcha avanzó hasta el frontis del Palacio de La Moneda, y ya se encuentran fuera del Ministerio de Vivienda, donde los dirigentes buscan visibilizar su preocupación por el recorte presupuestario.

El subsidio DS49 está dirigido a familias sin capacidad de ahorro suficiente para acceder a una vivienda, por lo que cualquier ajuste en su financiamiento genera inquietud entre postulantes y beneficiarios.