Niño de 12 años muere tras ser atropellado mientras iba en bicicleta junto a su padre en Copiapó

Durante la noche de este sábado, un niño de 12 años murió tras ser atropellado mientras se desplazaba en bicicleta junto a su padre en la Ruta 5 Norte, en la comuna de Copiapó.

El conductor del vehículo fue detenido y la Fiscalía ordenó diligencias para esclarecer la dinámica del hecho.

El accidente se registró alrededor de las 21:30 horas en el kilómetro 834 de la mencionada ruta, específicamente en la caletera en dirección sur. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el menor —identificado con las iniciales F.A.G.O.— circulaba en bicicleta cuando fue impactado por un automóvil.

Tras el llamado de emergencia, personal de Carabineros llegó al lugar y constató la gravedad de la situación. Equipos del SAMU realizaron maniobras de reanimación en el sitio del suceso; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el fallecimiento del niño fue confirmado a las 21:37 horas. El padre del menor, que lo acompañaba al momento del accidente, no resultó con lesiones.

El conductor involucrado, identificado con las iniciales J.C.V.B., fue detenido por personal del Retén Paipote y sometido a una prueba de alcoholemia, la que arrojó 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por instrucción del fiscal Marcelo Peñailillo, de la Fiscalía ECOH de Atacama, se dispuso la concurrencia de la SIAT de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas del accidente.

Asimismo, el Servicio Médico Legal quedó a cargo del levantamiento del cuerpo. Las circunstancias del hecho continúan siendo investigadas por el Ministerio Público.