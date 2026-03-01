Impactante video revela momento exacto de la balacera entre barristas de la U y Colo Colo en Pudahuel

Una grabación captada en lugar de los hechos comenzó a circular con fuerza en redes sociales y se transformó en pieza para entender la violenta balacera entre barristas de Universidad de Chile y Colo Colo que dejó un muerto en Pudahuel.

El registro muestra el momento exacto en que un grupo encara a hinchas albos en la intersección de El Salitre con Óscar Bonilla. En segundos, la discusión escala y se escuchan múltiples disparos, mientras varias personas corren para resguardarse. La secuencia termina con al menos una persona tendida en el suelo.

Según informó Carabineros, el enfrentamiento se produjo cuando un grupo de seguidores de Colo Colo se desplazaba por el sector y se cruzó con barristas de Universidad de Chile. “Es en ese momento en que se producen una serie indeterminada de disparos”, señaló el mayor Harold Duncker, de la 26ª Comisaría de Pudahuel.

Producto de los tiros, un hincha de Colo Colo recibió un impacto en el tórax. Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de la herida. Además, un adolescente de 16 años resultó baleado en el glúteo y permanece con lesiones graves, aunque fuera de riesgo vital.

Tras un operativo en el sector, Carabineros detuvo a dos hombres mayores de edad. De acuerdo con la policía, uno llevaba cuatro cartuchos percutados calibre 9 milímetros en su mochila y el otro cinco cartuchos sin percutar del mismo calibre. También portaban pesas digitales y elementos vinculados a droga.

La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, mientras el video sigue sumando reproducciones y reabre el debate por la violencia en el fútbol chileno.