;

Conductor termina incrustado en cité en Renca y deja dos personas lesionadas: se indaga consumo de alcohol

El conductor perdió el control del vehículo e impactó la parte posterior de la vivienda. Fue hallado en el Hospital Félix Bulnes, mientras que una mujer resultó con lesiones leves y crisis de pánico.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Conductor termina incrustado en cité en Renca y deja dos personas lesionadas: se indaga consumo de alcohol

Un accidente de tránsito dejó a dos personas lesionadas la noche de este domingo en la comuna de Renca, en la intersección de Salvador Allende con Caupolicán, luego de que un vehículo impactara contra una vivienda que funcionaba como cité.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, por causas que aún se indagan, el conductor perdió el control del automóvil y terminó chocando contra la parte posterior del inmueble, específicamente contra una bodega ubicada al interior del domicilio.

Carabineros llegó hasta el lugar tras ser alertado del impacto. Sin embargo, al momento de constituirse en el sitio del suceso, el conductor no se encontraba en el lugar.

Revisa también:

ADN

“Personal policial llega a este domicilio y se percata que el conductor no se encontraba en el lugar, por lo que se dispuso realizar diligencias, trasladándose hasta el hospital Félix Bulnes, donde nos encontramos con el conductor de este vehículo, el cual se encuentra consciente al momento, sedado, y tiene que pasar al médico para la alcoholemia correspondiente”, explicó el teniente Matías Aliaga, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente.

El conductor fue trasladado por Bomberos hasta el Hospital Félix Bulnes, donde permanece consciente, aunque bajo efectos de sedación debido a las lesiones sufridas tras el choque.

En tanto, una mujer que arrendaba en el cité resultó con lesiones leves y una crisis de pánico producto del impacto.

Por instrucción de la Fiscalía, se ordenaron diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar si el accidente está relacionado con la eventual presencia de alcohol en el conductor.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad