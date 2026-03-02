Conductor termina incrustado en cité en Renca y deja dos personas lesionadas: se indaga consumo de alcohol

Un accidente de tránsito dejó a dos personas lesionadas la noche de este domingo en la comuna de Renca, en la intersección de Salvador Allende con Caupolicán, luego de que un vehículo impactara contra una vivienda que funcionaba como cité.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, por causas que aún se indagan, el conductor perdió el control del automóvil y terminó chocando contra la parte posterior del inmueble, específicamente contra una bodega ubicada al interior del domicilio.

Carabineros llegó hasta el lugar tras ser alertado del impacto. Sin embargo, al momento de constituirse en el sitio del suceso, el conductor no se encontraba en el lugar.

“Personal policial llega a este domicilio y se percata que el conductor no se encontraba en el lugar, por lo que se dispuso realizar diligencias, trasladándose hasta el hospital Félix Bulnes, donde nos encontramos con el conductor de este vehículo, el cual se encuentra consciente al momento, sedado, y tiene que pasar al médico para la alcoholemia correspondiente”, explicó el teniente Matías Aliaga, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente.

El conductor fue trasladado por Bomberos hasta el Hospital Félix Bulnes, donde permanece consciente, aunque bajo efectos de sedación debido a las lesiones sufridas tras el choque.

En tanto, una mujer que arrendaba en el cité resultó con lesiones leves y una crisis de pánico producto del impacto.

Por instrucción de la Fiscalía, se ordenaron diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar si el accidente está relacionado con la eventual presencia de alcohol en el conductor.