Conductor termina incrustado en cité en Renca y deja dos personas lesionadas: se indaga consumo de alcohol
El conductor perdió el control del vehículo e impactó la parte posterior de la vivienda. Fue hallado en el Hospital Félix Bulnes, mientras que una mujer resultó con lesiones leves y crisis de pánico.
Un accidente de tránsito dejó a dos personas lesionadas la noche de este domingo en la comuna de Renca, en la intersección de Salvador Allende con Caupolicán, luego de que un vehículo impactara contra una vivienda que funcionaba como cité.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, por causas que aún se indagan, el conductor perdió el control del automóvil y terminó chocando contra la parte posterior del inmueble, específicamente contra una bodega ubicada al interior del domicilio.
Carabineros llegó hasta el lugar tras ser alertado del impacto. Sin embargo, al momento de constituirse en el sitio del suceso, el conductor no se encontraba en el lugar.
Revisa también:
“Personal policial llega a este domicilio y se percata que el conductor no se encontraba en el lugar, por lo que se dispuso realizar diligencias, trasladándose hasta el hospital Félix Bulnes, donde nos encontramos con el conductor de este vehículo, el cual se encuentra consciente al momento, sedado, y tiene que pasar al médico para la alcoholemia correspondiente”, explicó el teniente Matías Aliaga, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente.
El conductor fue trasladado por Bomberos hasta el Hospital Félix Bulnes, donde permanece consciente, aunque bajo efectos de sedación debido a las lesiones sufridas tras el choque.
En tanto, una mujer que arrendaba en el cité resultó con lesiones leves y una crisis de pánico producto del impacto.
Por instrucción de la Fiscalía, se ordenaron diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar si el accidente está relacionado con la eventual presencia de alcohol en el conductor.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.