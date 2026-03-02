;

FOTO. Gran noticia para Everton: recupera el Sausalito tras el mal estado en que quedó por el concierto de Chayanne

El recinto viñamarino ya se encontraría en condiciones para recibir a Deportes Limache el próximo sábado 7 de marzo.

Damián Riquelme

Municipalidad de Viña del Mar

Municipalidad de Viña del Mar

El pasado 11 de febrero, Chayanne dio un concierto en el estadio Sausalito, motivo que obligó a Everton a cambiar su localía para enfrentar a Unión La Calera por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Ante el despliegue del espectáculo del puertorriqueño, la cancha quedó en pésimas condiciones, lo cual generó indignación en el conjunto viñamarino, el cual tenía la incertidumbre de cuándo el recinto estaría reparado.

Tal como lo estableció el contrato de arriendo, la productora ha asumido el costo total de los trabajos de reparación de la cancha. Las labores se han ejecutado conforme a los tiempos establecidos, permitiendo cumplir con el calendario deportivo.

Revisa también:

ADN

Los trabajos realizados en el campo de juego incluyeron corte, aireación, resiembra, topeo y fertilización integral de toda la cancha, abordando su recuperación de manera completa y profesional.

ADN

Estado de la cancha posterior al concierto de Chayanne / Twitter @swordfish1009

Afortunadamente, este lunes se confirmó que la sede ya se encuentra preparada para albergar el duelo frente a Deportes Limache este sábado 7 de marzo.

