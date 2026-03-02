;

Colo Colo sigue sufriendo por el Superclásico: drástico informe arbitral en su contra

Cristian Garay, juez del partido, consignó diversas situaciones ocurridas durante el encuentro con la hinchada del “Cacique”, por las cuales el club arriesga sanciones.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo cayó ante Universidad de Chile en el Superclásico y, más allá del dolor de la derrota en el Estadio Monumental, ahora podrían llegar nuevas consecuencias tras el partido.

Esto, porque el árbitro del compromiso, Cristian Garay, publicó su informe, en el que consignó diversas situaciones que podrían significar sanciones para el cuadro albo.

En primera instancia, el juez señaló que, en el ingreso de los equipos a la cancha, se lanzaron fuegos de artificio y bombas de estruendo desde los sectores Cordillera, Arica y Magallanes.

Revisa también:

ADN

Luego, consignó que en el minuto 13 un hincha ingresó a la zona de exclusión entre Galvarino y Cordillera para colgar un lienzo y permaneció allí durante siete minutos, hasta que fue retirado por un guardia.

Además, se registraron bengalas encendidas a partir del minuto 48 y durante el resto del complemento.

Para tranquilidad de Blanco y Negro, el Tribunal de Disciplina de la ANFP suele castigar estas infracciones únicamente con multas económicas, las cuales aumentan en caso de reincidencia.

La U no sale impune

En contra de Universidad de Chile, Garay consignó el ingreso no autorizado de dirigentes y jugadores no citados al campo de juego, algo que, según las bases del campeonato, no está permitido hasta 15 minutos después del término del encuentro.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad