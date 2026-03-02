Colo Colo sigue sufriendo por el Superclásico: drástico informe arbitral en su contra

Colo Colo cayó ante Universidad de Chile en el Superclásico y, más allá del dolor de la derrota en el Estadio Monumental, ahora podrían llegar nuevas consecuencias tras el partido.

Esto, porque el árbitro del compromiso, Cristian Garay, publicó su informe, en el que consignó diversas situaciones que podrían significar sanciones para el cuadro albo.

En primera instancia, el juez señaló que, en el ingreso de los equipos a la cancha, se lanzaron fuegos de artificio y bombas de estruendo desde los sectores Cordillera, Arica y Magallanes.

Luego, consignó que en el minuto 13 un hincha ingresó a la zona de exclusión entre Galvarino y Cordillera para colgar un lienzo y permaneció allí durante siete minutos, hasta que fue retirado por un guardia.

Además, se registraron bengalas encendidas a partir del minuto 48 y durante el resto del complemento.

Para tranquilidad de Blanco y Negro, el Tribunal de Disciplina de la ANFP suele castigar estas infracciones únicamente con multas económicas, las cuales aumentan en caso de reincidencia.

La U no sale impune

En contra de Universidad de Chile, Garay consignó el ingreso no autorizado de dirigentes y jugadores no citados al campo de juego, algo que, según las bases del campeonato, no está permitido hasta 15 minutos después del término del encuentro.