Más de 1.300 personas se unen a demanda colectiva contra marca multinacional por vínculo entre talco y cáncer / Chinnapong

Una masiva demanda colectiva en Victoria, Australia, ha puesto nuevamente en el centro del debate global a la multinacional Johnson & Johnson. Más de 1.300 personas se han unido a esta acción legal, alegando que el uso prolongado de sus productos de talco les provocó enfermedades graves como cáncer de ovario, mesotelioma y otros tipos de cáncer en los órganos reproductivos.

Esta situación se suma a una serie de litigios en el Reino Unido y Estados Unidos. Destaca un fallo de diciembre de 2025 en California, donde la empresa fue obligada a pagar 40 millones de dólares a dos mujeres tras determinarse que su talco para bebés era peligroso y carecía de advertencias para los consumidores.

¿Por qué se relaciona el talco con el cáncer?

El talco es un mineral natural utilizado para absorber humedad y reducir fricción en los genitales, además de aportar suavidad a cosméticos faciales. Sin embargo, su origen geológico es la raíz del problema:

Contaminación con amianto: El talco y el asbesto (amianto) suelen encontrarse en yacimientos cercanos, lo que facilita la contaminación durante la extracción.

El talco y el asbesto (amianto) suelen encontrarse en yacimientos cercanos, lo que facilita la contaminación durante la extracción. Riesgo por inhalación: El amianto es un agente cancerígeno conocido que afecta los pulmones al ser inhalado.

El amianto es un agente cancerígeno conocido que afecta los pulmones al ser inhalado. Evidencia científica: Aunque algunos estudios muestran resultados mixtos, investigaciones recientes asocian el uso frecuente de talco en la zona genital con un mayor riesgo de cáncer de ovario.

La postura de la ciencia y la OMS

En 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta al clasificar el talco como “probablemente cancerígeno” para los humanos. Esta categoría sitúa al mineral en el segundo nivel de riesgo más alto, compartiendo lugar con elementos como la carne roja y el herbicida glifosato.

Si bien el uso cosmético no parece aumentar el riesgo de cáncer de pulmón —ya que no suele ser inhalado en esas dosis—, el riesgo para el sistema reproductivo femenino sigue siendo motivo de preocupación. No obstante, los expertos aclaran que no se ha encontrado evidencia de un vínculo entre el talco y el cáncer cervical o uterino.

Wachiwit Ampliar

Cambio en la industria

Ante la presión judicial y científica, Johnson & Johnson dejó de vender talco a nivel mundial en 2023, sustituyéndolo por una fórmula a base de harina de maíz. A pesar de esto, otros fabricantes continúan comercializando productos con talco tanto para uso cosmético como industrial.

Especialistas como el profesor Tam Ha recomiendan que las personas preocupadas por estos riesgos limiten o suspendan el uso de talco en polvo, evaluando el equilibrio entre los beneficios cotidianos y los posibles daños a largo plazo.