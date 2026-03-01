;

Adiós al plástico: cómo las algas marinas podrían cambiar para siempre los productos de higiene personal

Una iniciativa respaldada por Europa desarrolla nuevos materiales capaces de aprovechar casi el 100% de la biomasa marina.

Nelson Quiroz

Las algas marinas podrían convertirse en una alternativa real al plástico en productos de higiene diaria como pañales, artículos de cuidado femenino y soluciones para la incontinencia.

Así lo plantea el proyecto europeo PROTEUS, estudio con el objetivo de reemplazar materias primas de origen fósil por insumos renovables obtenidos a partir de biomasa marina.

En concreto se busca desarrollar materiales superabsorbentes, componentes clave en este tipo de productos personales, utilizando recursos derivados de la alga Laminaria hyperborea, una especie europea actualmente poco explotada.

ADN

Hoy, los superabsorbentes que permiten retener fluidos como la orina o el flujo menstrual dependen en gran medida del petróleo. Por eso la investigación está basada en algas recolectadas de manera sostenible, con tecnología libre de formaldehído y capaz de aprovechar hasta casi el 100% de la biomasa, frente al 15% que utiliza la industria en la actualidad.

El proyecto también incorpora mejoras ambientales en su cadena de producción, como el uso de una embarcación híbrida eléctrica para la recolección, reduciendo emisiones y el impacto ecológico.

Desde Essity señalaron que la innovación sostenible es clave para avanzar hacia una economía circular y disminuir la dependencia de recursos fósiles. Aunque el desarrollo se realiza en Europa, su alcance es global y podría impactar futuros productos comercializados en distintos mercados, incluido Chile.

De prosperar, esta iniciativa marcaría un paso relevante en la transición hacia materiales más sustentables en una industria que diariamente abastece a millones de personas en todo el mundo.

