Estudio revela cuáles son las dos edades en las que las personas envejecen radicalmente / Getty Images

El envejecimiento es algo que para todas las personas ocurre de distinta forma y en diferentes edades. No obstante, un reciente estudio dio a conocer que hay dos edades en particular en las cuales suele llegar el conocido “viejazo”.

Una investigación publicada en la revista científica Nature Aging, liderada por la Universidad de Stanford, reveló que hay momentos específicos en donde los cambios biológicos del cuerpo humano se aceleran.

De acuerdo con el estudio, se identificó que los seres humanos experimentamos dos rachas de cambios cruciales: una alrededor de los 44 años y otra cercana a los 60 años.

¿Por qué ocurre?

“No estamos simplemente cambiando de forma gradual con el tiempo; hay algunos cambios realmente dramáticos”, explicó el genetista Michael Snyder, autor principal del estudio. Este hallazgo explica por qué, a veces, sentimos que el cuerpo “nos pasa la cuenta” de golpe en momentos específicos de la vida.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico analizó a 108 voluntarios durante varios años, recolectando más de 135.000 características biológicas (ARN, proteínas, lípidos y microbioma). Los datos revelaron que el 81% de las moléculas no cambian de forma constante, sino que sufren transformaciones drásticas en estos dos periodos:

Los 44 años

En esta etapa, los cambios más notorios se dan en moléculas relacionadas con:

Metabolismo : dificultad para procesar el alcohol, la cafeína y los lípidos (grasas).

: dificultad para procesar el alcohol, la cafeína y los lípidos (grasas). Tejidos : alteraciones visibles en la piel y pérdida de masa muscular.

: alteraciones visibles en la piel y pérdida de masa muscular. Salud: primeros indicios de riesgo en enfermedades cardiovasculares.

Los 60 años

Al llegar a los 60 años, el cuerpo experimenta una nueva aceleración:

Sistema Inmune : cambios profundos en la capacidad de defensa del organismo.

: cambios profundos en la capacidad de defensa del organismo. Órganos : alteraciones en la función renal y el metabolismo de carbohidratos.

: alteraciones en la función renal y el metabolismo de carbohidratos. Continuidad: se intensifican los problemas cardiovasculares y musculares detectados en la etapa anterior.

¿Es solo la menopausia?

Una de las grandes sorpresas del estudio fue que, aunque el primer periodo coincide con la perimenopausia o la menopausia femenina, los resultados fueron idénticos en hombres. Esto sugiere que existe un proceso biológico subyacente que afecta a ambos sexos por igual a los 40 años, más allá de los cambios hormonales reproductivos de la mujer.

Xiaotao Shen, coautor de la investigación, señaló que si bien la menopausia influye, debe haber factores “más significativos” que gatillan esta transformación estructural en el metabolismo humano a mitad de la vida.