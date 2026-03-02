;

Lluvia en la región Metropolitana: a esta hora comenzarán las precipitaciones en la capital hoy lunes

Marzo arranca con intensas precipitaciones en gran parte del país. Revisa acá el pronóstico del tiempo para hoy.

Juan Castillo

Un nuevo sistema frontal llegará a Chile durante este lunes 2 de marzo, el cual se concentrará principalmente en la zona centro-sur del país.

La lluvia dirá presente en varias regiones en la presente jornada, incluida la Metropolitana, la cual también tendrá cielos cubiertos y un descenso en las máximas.

Algunas proyecciones han indicado que la posibilidad de que los chubascos se registren en la cuenca santiaguina es muy baja, sin embargo, este frente se desarrollará en zonas precordilleranas, donde incluso podría haber tormentas eléctricas.

¿A qué hora llueve en la región Metropolitana hoy?

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las lluvias caerán durante la tarde de este lunes en sectores precordilleranos de la capital, como en San José de Maipo.

En tanto, el sitio Accuweather detalló que desde las 12:00 del día se podrían registrar tormentas eléctricas, mientras que las precipitaciones comenzarían a caer a contar de las 18:00 horas.

Para el resto de la capital se espera una jornada que irá variando entre cielos despejados y cielos cubiertos, donde la máxima alcanzará los 27 grados.

