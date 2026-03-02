José Antonio Kast lidera primer Comité de Seguridad ad portas de asumir

El Presidente electo José A. Kast encabezó este lunes, a partir de las 8:30 horas, el primer Comité de Seguridad de su futura administración, instancia que formará parte de la estructura permanente de coordinación estratégica del nuevo gobierno.

En la reunión participaron los futuros ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat.

El objetivo de la instancia fue abordar las principales prioridades en materia de orden público, combate al crimen organizado y coordinación interinstitucional.

Según se informó, el Comité de Seguridad se desarrollará con carácter semanal, replicando el esquema que también tendrán los comités económico y político.

Con este primer encuentro, el Presidente electo inicia formalmente la coordinación programática con su equipo.