;

José Antonio Kast lidera primer Comité de Seguridad ad portas de asumir

La instancia reunió a los futuros ministros de Interior, Seguridad, Defensa y Justicia para abordar las primeras coordinaciones en materia de orden público y combate al crimen organizado.

Pablo Castillo

Diana Copa

José Antonio Kast lidera primer Comité de Seguridad ad portas de asumir

El Presidente electo José A. Kast encabezó este lunes, a partir de las 8:30 horas, el primer Comité de Seguridad de su futura administración, instancia que formará parte de la estructura permanente de coordinación estratégica del nuevo gobierno.

En la reunión participaron los futuros ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat.

Revisa también:

ADN

El objetivo de la instancia fue abordar las principales prioridades en materia de orden público, combate al crimen organizado y coordinación interinstitucional.

Según se informó, el Comité de Seguridad se desarrollará con carácter semanal, replicando el esquema que también tendrán los comités económico y político.

Con este primer encuentro, el Presidente electo inicia formalmente la coordinación programática con su equipo.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad