Incendio destruye camiones y maquinaria en La Araucanía: pérdidas superan los $250 millones

Dos camiones y maquinaria pesada quedaron completamente destruidos en el siniestro. Se investiga posible participación de terceros.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Un incendio registrado cerca de las 22:30 horas de este domingo dejó cuantiosas pérdidas en la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía.

El siniestro afectó a dos camiones, un cargador frontal y una camioneta, que resultaron totalmente destruidos por la acción del fuego en el sector del kilómetro 650 de la Ruta 5 Sur, en el denominado camino viejo de Pillanlelbún.

El lugar permanece bajo custodia del Control de Orden Público (COP) de Carabineros, mientras se desarrollan las primeras diligencias. De acuerdo con antecedentes preliminares, las pérdidas económicas bordearían los $250 millones, aunque el avalúo final deberá ser confirmado por los propietarios y peritos especializados.

Investigación en curso y posibles causas

Las autoridades están a la espera de equipos investigativos que trabajarán con luz de día para esclarecer el origen del incendio. Hasta ahora, no se ha confirmado la participación de terceros ni la intencionalidad del hecho.

Desde Carabineros no se ha informado el hallazgo de panfletos o mensajes de reivindicación asociados a alguna orgánica que opere en la macrozona sur. No obstante, el caso se mantiene en desarrollo y la información continúa actualizándose minuto a minuto.

La investigación buscará determinar con precisión si este hecho se trató de un accidente o de un acto intencional.

Las próximas horas serán clave para establecer responsabilidades y definir eventuales acciones judiciales.

