Nuevo error de Gendarmería deja en libertad a imputado por tráfico de drogas en Temuco

Una equivocación en su individualización permitió que el sujeto saliera del penal. Autoridades anunciaron investigación y medidas para evitar repetición.

Martín Neut

Matías Gallegos

Un error administrativo permitió que un imputado por tráfico de drogas quedara en libertad desde la cárcel de Temuco, región de La Araucanía, durante una audiencia telemática del lunes en el Juzgado de Garantía de Temuco.

La equivocación en su individualización provocó que Gendarmería de Chile ejecutara la orden de libertad.

El tribunal reaccionó rápidamente y emitió una nueva orden de detención. El martes el imputado se entregó voluntariamente y fue reingresado al penal.

Desde el juzgado confirmaron que se trató de un “error administrativo” y anunciaron una investigación interna y medidas para evitar que se repita.

“No tendría que haber ocurrido”

El seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, calificó lo ocurrido como “grave” y señaló: “Es un hecho que no tendría que haber ocurrido. Hay un gran esfuerzo de las policías (…) esto tiene que ser investigado y que tenga las sesiones administrativas que correspondan”.

Desde la UDI, el diputado Henry Leal criticó la falta de consecuencias y afirmó: “Nadie asume responsabilidades políticas (…) en Chile y especialmente en este gobierno no pasa absolutamente nada”.

Este caso se suma al noveno episodio similar en los últimos meses, reabriendo dudas sobre los controles internos y los procedimientos judiciales.

