José Antonio Neme enfrenta dolorosa muerte tras Viña 2026: “El vacío que siento es muy profundo”

En las últimas horas, José Antonio Neme pasó de los aplausos y la euforia festivalera al dolor más íntimo, luego del fallecimiento de su querido perro Frodo .

Esta semana el periodista brilló con la cobertura de Viña 2026 al frente del matinal “Con Gusto a Viña” y el programa satélite “Only Viña”. Incluso protagonizó uno de los momentos más comentados del certamen al bailar junto a Gloria Estefan en la Quinta Vergara.

Sin embargo, un cuadro gástrico que derivó en una neumonía fulminante dejó a su perro –un bulldog francés de apenas cuatro años– en estado crítico . Ante esto, Neme viajó de urgencia a Santiago, y el viernes regresó al set.

“Estoy muy golpeado”

No obstante, el sábado por la noche, durante la transmisión de “Only Viña Prime”, lo llamaron para entregarle la lamentable noticia. “Dejé todo, contesté la llamada, me dijeron que se había descompensado (...), decidí subir a mi dormitorio en el Sheraton y vivir mi duelo ahí solo”, dijo en diálogo con LUN.

“Estoy muy golpeado porque he tenido muchas pérdidas de animales en el último tiempo”, añadió José Antonio Neme.

Respecto a Frodo, señaló que “era un perrito joven que llegó a mi vida en un momento súper especial (...). Era muy cariñoso conmigo, el vacío que siento es muy profundo”.