Gobierno celebra meta del Plan de Emergencia Habitacional: 260 mil viviendas y 150 mil en ejecución

El Plan de Emergencia Habitacional (PEH), impulsado por el Gobierno entre 2022 y 2025, alcanzó su principal objetivo: llegar a 260.000 viviendas construidas a nivel nacional.

La cifra, según el balance entregado por el Ejecutivo, se acompaña de una cartera robusta para los próximos meses, con más de 150 mil viviendas actualmente en ejecución y otras 70 mil próximas a iniciar obras.

El reporte destaca, además, que el PEH tuvo presencia territorial amplia: proyectos en el 97% de las comunas del país, gestión de más de 2.800 hectáreas de suelo y un peso relevante en el sector inmobiliario, al representar el 57% de la inversión inmobiliaria nacional.

En paralelo, se anotó un desempeño regional dispar, pero con resultados relevantes: 10 regiones superaron el 100% de sus metas y dos regiones incluso rebasaron su promedio anual de construcción.

“Queremos que el próximo gobierno produzca más viviendas que nosotros”

En el balance público, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió el enfoque del plan y puso el acento en la planificación. “Una de las cosas que tiene el plan de emergencia es que recupera el sentido de la planificación, o sea que hay que adelantarse, ponerse metas y organizarla en cada región y en cada comuna”**, sostuvo.

En esa línea, remarcó la expansión hacia zonas con desafíos logísticos: **“Incorporamos algo que no existía, que es llegar con vivienda en la isla de Chiloé (…) y por primera vez hay un programa insular de vivienda”.

De cara a lo que viene, Montes afirmó que el objetivo es sostener el ritmo y dejar capacidades instaladas: “Lo que viene por delante es seguir produciendo” y, especialmente, “nosotros hemos trabajado para que el próximo gobierno produzca más viviendas que nosotros”, apuntando al desarrollo de vivienda industrializada como una herramienta para acelerar soluciones habitacionales.

En paralelo, el ministro abordó el debate por la “liberalización del suelo”, mencionada por Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, y marcó distancia: “Esto ya se hizo en Chile” y “la vida demostró que el suelo es distinto a otros bienes”, advirtiendo que esa fórmula puede terminar elevando los precios en vez de bajarlos.