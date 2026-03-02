VIDEO. Famoso streamer se rinde ante Chile: “No tiene nada que envidiarle a ningún país... estaba en Miami”
El creador de contenidos colombiano, Westcol, elogió a Santiago tras su visita a nuestro país.
El conocido streamer colombiano WestCol en su reciente transmisión en Kick repasó lo que fue su visita a Chile durante la última semana de febrero.
El colombiano recorrió Santiago y Viña del Mar donde se encontró con Cris MJ, Floyymenor, Byking y Pamela Díaz.
En Kick, plataforma donde tiene 3.2 millones de seguidores, WestCol elogió a Santiago donde destacó el orden y la limpieza de la ciudad.
“Estoy impactado, se los juro. De verdad Chile no tiene que envidiarle a ningún país”, dijo el creador de contenidos.
“Yo fui a Santiago y las calles súper limpias, bonitas y la gente muy educada. Caminaban tranquilas sin miedo a que le explotaran la cabeza de un tiro... Algo que jamás pensé”, agregó WestCol.
Finalmente, el streamer colombiano agregó que luego de transitar por Santiago sintió que “estaba en Miami”.
