Tras una mesa de trabajo transversal, la Comisión de Gobierno Interior tramitará este martes hasta total despacho la reforma al Sistema Político.

Mario Vergara

El “salvavidas” legislativo del Ejecutivo: La fórmula de La Moneda para evitar la desaparición de 13 partidos políticos

El Gobierno ingresó este lunes una indicación transitoria clave al proyecto de reforma al Sistema Político, con el objetivo de ofrecer una alternativa legal a las colectividades que enfrentan su desaparición. La medida surge como respuesta directa a la resolución del Servicio Electoral (Servel), organismo que determinó la disolución de 13 partidos políticos tras finalizar el proceso de calificación de las elecciones parlamentarias de 2025.

La instancia fue revisada en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, contando con la presencia de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos.

La propuesta del Ejecutivo busca que los partidos afectados por los resultados electorales puedan fusionarse con otros partidos vigentes, prohibiendo la fusión entre partidos en disolución, para cumplir con las exigencias de la Ley N° 18.603. Cabe recordar que dicha ley fija mínimos de votación o representación parlamentaria para conservar la personalidad jurídica.

Acuerdos y urgencia legislativa

Tras la sesión, el presidente de la comisión, diputado Rubén Oyarzo (PR), destacó que la iniciativa es fruto de una mesa de trabajo iniciada en febrero donde participaron parlamentarios y presidentes de partidos. Debido al consenso alcanzado, se acordó dar discusión inmediata al proyecto este martes hasta su total despacho.

De acuerdo con lo detallado por el parlamentario, los ejes centrales de la reforma incluyen:

  • Mayores trabas: Se endurecerán los requisitos para la formación de nuevas colectividades políticas.
  • Umbral de votación: La exigencia mínima para mantener la vigencia se reduciría a un 3%.
  • Fusión estratégica: Los partidos en disolución que cuenten con representación parlamentaria podrán integrarse a colectividades que ya cumplan con los requisitos legales vigentes.

Esta reforma al Sistema Político se considera una instancia definitoria para el futuro del mapa electoral chileno, buscando reducir la fragmentación parlamentaria sin eliminar de golpe a las fuerzas que mantienen presencia en el Congreso pero fallaron en el umbral del 5% o de los cuatro legisladores.

