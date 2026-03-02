¿En qué consiste la Sala Cuna Universal? Los 4 puntos clave de la ley que el Ejecutivo intenta salvar en el Congreso

El proyecto de Sala Cuna Universal es una de las reformas emblemáticas que el gobierno de Gabriel Boric aspira a consolidar antes del 11 de marzo. Ante las dificultades en su tramitación, el Mandatario enfatizó que esta ley no es un “gallito” político, sino una necesidad urgente para las mujeres y niños del país.

La propuesta busca corregir distorsiones del mercado laboral que, según la ministra de la Mujer (s), Claudia Donaire, hoy desincentivan la contratación femenina o castigan sus rentas.

Los pilares del nuevo sistema

La reforma introduce cambios estructurales en la forma en que se accede y financia este derecho:

Fin del requisito de las 20 trabajadoras: Se elimina la actual restricción numérica, extendiendo el beneficio a menores de 2 años de todos los padres trabajadores, sin importar el tamaño de la empresa.

Se elimina la actual restricción numérica, extendiendo el beneficio a menores de 2 años de todos los padres trabajadores, sin importar el tamaño de la empresa. Inclusión total y corresponsabilidad: El derecho se reconoce a toda persona trabajadora con independencia del sexo y del tipo de contrato (plazo fijo o indefinido). Incluye a independientes, trabajadoras de casa particular y cuidadores judiciales.

El derecho se reconoce a toda persona trabajadora con independencia del sexo y del tipo de contrato (plazo fijo o indefinido). Incluye a independientes, trabajadoras de casa particular y cuidadores judiciales. Financiamiento solidario: Se propone una cotización obligatoria del 0,3% de las remuneraciones imponibles, de cargo exclusivo del empleador, administrada por un Fondo de Sala Cuna.

Se propone una cotización obligatoria del 0,3% de las remuneraciones imponibles, de cargo exclusivo del empleador, administrada por un Fondo de Sala Cuna. Sostenibilidad técnica: Se crea una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad para ajustar los aportes según valores de mercado y diferencias geográficas.

Foco en la calidad educativa

Un aspecto destacado por la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, es el estándar de calidad. El derecho solo podrá ejercerse en establecimientos certificados por la Superintendencia de Educación. Esto asegura que el acceso no sea solo una solución de cuidado, sino una instancia de educación inicial integral que resguarde aspectos técnico-pedagógicos e infraestructura esencial para el desarrollo infantil.

Desde el Ejecutivo ddestacan que de aprobarse, Chile avanzaría hacia una política de corresponsabilidad parental, donde el costo de la sala cuna deja de ser una carga individual para el empleador de mujeres y pasa a ser un compromiso social compartido.