Aprueban nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE) 2026: requisitos, montos y beneficiarios del proyecto

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó íntegramente las modificaciones del Senado al proyecto que crea el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE), dejando la iniciativa en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo.

Este nuevo sistema, de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), nace con un marcado perfil reactivador y de focalización de recursos públicos en el sector privado.

Grupos Prioritarios y Requisitos

El programa busca disminuir las brechas en el acceso al trabajo formal, priorizando a los siguientes grupos:

Mujeres: Entre 25 y 54 años (hasta 11 meses y 30 días).

Entre 25 y 54 años (hasta 11 meses y 30 días). Jóvenes: Entre 18 y 24 años (hasta 11 meses y 30 días).

Entre 18 y 24 años (hasta 11 meses y 30 días). Personas mayores: De más de 55 años.

De más de 55 años. Personas con discapacidad: Inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, hasta los 64 años y 11 meses.

Para acceder, los beneficiarios deben acreditar una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales (IMM). Además, se exige haber registrado al menos seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos dentro de los 18 meses previos a la postulación.

Focalización y Apoyo a Pymes

El SUE incorpora criterios de vulnerabilidad socioeconómica basados en el Registro Social de Hogares (RSH) para la mayoría de sus líneas, exceptuando la de discapacidad. Para potenciar a las pymes, el proyecto establece un límite de 200 trabajadores beneficiarios por empresa. En el caso de micro y pequeñas empresas, el derecho al subsidio tendrá un plazo máximo de 15 meses.

Ajustes y Control Presupuestario

Entre las enmiendas ratificadas del Senado, destaca la facultad de ajustar temporalmente, mediante decreto, los requisitos de meses de desempleo previos para facilitar el acceso según la coyuntura económica. Asimismo, se estableció un candado presupuestario: para el primer año de vigencia, el gasto no podrá superar los $103.735 millones; de alcanzarse dicho tope, se suspenderá el otorgamiento de nuevos beneficios durante esa anualidad.

Finalmente, el Sence será el único organismo encargado de revisar el cumplimiento del nivel de vulnerabilidad socioeconómica, informando directamente al empleador sobre la procedencia del aporte monetario.