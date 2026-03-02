;

Aprueban nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE) 2026: requisitos, montos y beneficiarios del proyecto

Tras aprobar las modificaciones del Senado, el Congreso definió los requisitos de renta, meses de desempleo y la focalización socioeconómica necesaria para postular.

Mario Vergara

Aprueban nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE) 2026: requisitos, montos y beneficiarios del proyecto

Aprueban nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE) 2026: requisitos, montos y beneficiarios del proyecto / Drazen_

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó íntegramente las modificaciones del Senado al proyecto que crea el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE), dejando la iniciativa en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo.

Este nuevo sistema, de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), nace con un marcado perfil reactivador y de focalización de recursos públicos en el sector privado.

Grupos Prioritarios y Requisitos

El programa busca disminuir las brechas en el acceso al trabajo formal, priorizando a los siguientes grupos:

  • Mujeres: Entre 25 y 54 años (hasta 11 meses y 30 días).
  • Jóvenes: Entre 18 y 24 años (hasta 11 meses y 30 días).
  • Personas mayores: De más de 55 años.
  • Personas con discapacidad: Inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, hasta los 64 años y 11 meses.

Revisa también:

ADN

Para acceder, los beneficiarios deben acreditar una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales (IMM). Además, se exige haber registrado al menos seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos dentro de los 18 meses previos a la postulación.

Focalización y Apoyo a Pymes

El SUE incorpora criterios de vulnerabilidad socioeconómica basados en el Registro Social de Hogares (RSH) para la mayoría de sus líneas, exceptuando la de discapacidad. Para potenciar a las pymes, el proyecto establece un límite de 200 trabajadores beneficiarios por empresa. En el caso de micro y pequeñas empresas, el derecho al subsidio tendrá un plazo máximo de 15 meses.

Ajustes y Control Presupuestario

Entre las enmiendas ratificadas del Senado, destaca la facultad de ajustar temporalmente, mediante decreto, los requisitos de meses de desempleo previos para facilitar el acceso según la coyuntura económica. Asimismo, se estableció un candado presupuestario: para el primer año de vigencia, el gasto no podrá superar los $103.735 millones; de alcanzarse dicho tope, se suspenderá el otorgamiento de nuevos beneficios durante esa anualidad.

Finalmente, el Sence será el único organismo encargado de revisar el cumplimiento del nivel de vulnerabilidad socioeconómica, informando directamente al empleador sobre la procedencia del aporte monetario.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad