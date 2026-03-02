;

2026 parte con retroceso: economía chilena cae 0,1% anual durante enero por menor producción de bienes

El Banco Central informó que el Imacec de enero 2026 retrocedió 0,1% anual.

Juan Castillo

2026 parte con retroceso: economía chilena cae 0,1% anual durante enero por menor producción de bienes

2026 parte con retroceso: economía chilena cae 0,1% anual durante enero por menor producción de bienes / Sebastian Beltran Gaete

La economía chilena comenzó el 2026 con una caída de 0,1% en comparación con igual mes del año anterior, según informó el Banco Central en el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de enero.

El resultado estuvo marcado por un menor desempeño en la producción de bienes, en un mes que además tuvo un día hábil menos que enero de 2025.

En contraste, la serie desestacionalizada mostró un leve avance de 0,2% respecto del mes precedente y un crecimiento de 0,5% en doce meses , lo que refleja cierta estabilidad en términos mensuales.

Revisa también:

ADN

Minería e industria presionan a la baja

El informe detalla que la producción de bienes cayó 1,5% en términos anuales , impactada por la menor actividad en minería —con una disminución en la extracción de cobre— y por la industria manufacturera, especialmente en la elaboración de productos químicos y alimentos.

El comercio, en tanto, anotó un alza anual de 0,4%, impulsado por mayores ventas minoristas y automotoras, aunque con una contracción en el segmento mayorista. Los servicios crecieron 1,4%, liderados por los servicios personales, particularmente el sector salud.

Por su parte, el Imacec no minero no presentó variación anual, aunque en términos desestacionalizados avanzó 0,1% mensual y 0,7% en doce meses.

El Banco Central recordó que la estimación del PIB 2025 y las revisiones correspondientes a 2023 y 2024 se darán a conocer el próximo 18 de marzo, junto con eventuales ajustes en las series.

Las cifras reflejan un escenario de bajo dinamismo, donde sectores clave aún muestran debilidad, mientras el consumo y los servicios sostienen parcialmente la actividad.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad