2026 parte con retroceso: economía chilena cae 0,1% anual durante enero por menor producción de bienes / Sebastian Beltran Gaete

La economía chilena comenzó el 2026 con una caída de 0,1% en comparación con igual mes del año anterior, según informó el Banco Central en el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de enero.

El resultado estuvo marcado por un menor desempeño en la producción de bienes, en un mes que además tuvo un día hábil menos que enero de 2025.

En contraste, la serie desestacionalizada mostró un leve avance de 0,2% respecto del mes precedente y un crecimiento de 0,5% en doce meses , lo que refleja cierta estabilidad en términos mensuales.

Minería e industria presionan a la baja

El informe detalla que la producción de bienes cayó 1,5% en términos anuales , impactada por la menor actividad en minería —con una disminución en la extracción de cobre— y por la industria manufacturera, especialmente en la elaboración de productos químicos y alimentos.

El comercio, en tanto, anotó un alza anual de 0,4%, impulsado por mayores ventas minoristas y automotoras, aunque con una contracción en el segmento mayorista. Los servicios crecieron 1,4%, liderados por los servicios personales, particularmente el sector salud.

Por su parte, el Imacec no minero no presentó variación anual, aunque en términos desestacionalizados avanzó 0,1% mensual y 0,7% en doce meses.

El Banco Central recordó que la estimación del PIB 2025 y las revisiones correspondientes a 2023 y 2024 se darán a conocer el próximo 18 de marzo, junto con eventuales ajustes en las series.

Las cifras reflejan un escenario de bajo dinamismo, donde sectores clave aún muestran debilidad, mientras el consumo y los servicios sostienen parcialmente la actividad.