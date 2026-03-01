Matías Zaldivia y su festejo en el Monumental con la camiseta de la U: “Lo grité porque tenía unas ganas de ganar muy grande”

Es siempre, uno de los más pifiados en Macul, pero con un gol, silenció el Estadio Monumental. Matías Zaldivia se consagró como el mejor jugador del Superclásico 199 entre Colo Colo y la U, tras anotar el único tanto del partido a favor de los azules.

Tras el encuentro, el defensor de la Universidad de Chile conversó con TNT Sports y entregó su visión de lo sucedido en Macul: “fue una semana ruidosa, pero se entendía porque no habíamos logrado resultados y con un Superclásico, ellos venían primeros, venía mucho ruido con el tema de ‘Paqui’”.

“En nuestra cabeza siempre estaba que estábamos trabajando bien, venía mostrando mejoras el equipo, hoy jugamos muy bien en un Superclásico, partidos que son cerrados, creo que fuimos dominadores y justos ganadores”, agregó Matías Zaldivia.

Sobre cómo influye esta victoria en el plantel, dijo que “muy contento por este grupo y el cuerpo técnico, la verdad que necesitábamos los tres puntos, una victoria sabía que puede descomprimir todo y a darnos un impulso para lo que será el miércoles, que es un objetivo grandísimo que tenemos, lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande, ayudó para ganar y por eso lo grité“, aseveró..

“Contento por ganar y mantener el arco en cero, que no lo veníamos logrando, así que hoy felicito a todo el equipo, hicimos un esfuerzo enorme, muy compenetrados, veníamos trabajando bien y no se nos estaban dando los resultados. Nada mejor que ganar un Superclásico”, cerró Matías Zaldivia, la figura del Superclásico 199.