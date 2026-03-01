;

Matías Zaldivia y su festejo en el Monumental con la camiseta de la U: “Lo grité porque tenía unas ganas de ganar muy grande”

El autor del único tanto del partido ante su ex equipo se mostró eufórico por la victoria universitaria.

Gonzalo Miranda

Matías Zaldivia, autor de la victoria azul sobre Colo Colo

Matías Zaldivia, autor de la victoria azul sobre Colo Colo

Es siempre, uno de los más pifiados en Macul, pero con un gol, silenció el Estadio Monumental. Matías Zaldivia se consagró como el mejor jugador del Superclásico 199 entre Colo Colo y la U, tras anotar el único tanto del partido a favor de los azules.

Tras el encuentro, el defensor de la Universidad de Chile conversó con TNT Sports y entregó su visión de lo sucedido en Macul: “fue una semana ruidosa, pero se entendía porque no habíamos logrado resultados y con un Superclásico, ellos venían primeros, venía mucho ruido con el tema de ‘Paqui’”.

“En nuestra cabeza siempre estaba que estábamos trabajando bien, venía mostrando mejoras el equipo, hoy jugamos muy bien en un Superclásico, partidos que son cerrados, creo que fuimos dominadores y justos ganadores”, agregó Matías Zaldivia.

Sobre cómo influye esta victoria en el plantel, dijo que “muy contento por este grupo y el cuerpo técnico, la verdad que necesitábamos los tres puntos, una victoria sabía que puede descomprimir todo y a darnos un impulso para lo que será el miércoles, que es un objetivo grandísimo que tenemos, lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande, ayudó para ganar y por eso lo grité“, aseveró..

“Contento por ganar y mantener el arco en cero, que no lo veníamos logrando, así que hoy felicito a todo el equipo, hicimos un esfuerzo enorme, muy compenetrados, veníamos trabajando bien y no se nos estaban dando los resultados. Nada mejor que ganar un Superclásico”, cerró Matías Zaldivia, la figura del Superclásico 199.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad