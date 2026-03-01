Ortiz fustiga al árbitro por la derrota de Colo Colo en el Superclásico: “El protagonismo se lo lleva otra persona” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tras el pitazo final en Pedreros, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, no se mostró tranquilo con el desenlace que lo lleva a perder por segunda vez en dos Superclásicos disputados desde que llegó al club.

“Acepto la derrota, pero creo que el protagonismo se lo lleva otra persona”, dijo en TNT Sports, cuestionando la gestión arbitral de Cristián Garay.

“Millones de faltas reiteradas, no me amonestan a los jugadores de ellos. Parece que busco excusas, pero faltita tras faltita... desvirtúa el juego”, explicó el DT albo, intentando poner paños fríos a la caída en el Superclásico.

“A nadie le gusta perder, menos un clásico, pero hay que aceptarlo y prepararnos para el partido siguiente”, cerró Fernando Ortiz.