“Ya wey, olvídame”: Yasna Provoste contesta a Sebastián Sichel tras polémico comentario durante el debate presidencial
La senadora reaccionó a través de X al mensaje del alcalde, reactivando viejas disputas surgidas en la contienda de 2021 mientras avanzaba la transmisión televisiva.
El último debate presidencial de Anatel 2025 no solo generó tensión entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. En paralelo, un intercambio en redes sociales entre la senadora Yasna Provoste y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, reabrió viejas fricciones de la campaña de 2021.
Mientras seguía la transmisión, Sichel publicó en X un mensaje que rápidamente encendió reacciones: “Jara cada día más Provoste”, comparando a la candidata oficialista con la senadora democratacristiana.
Revisa también:
Provoste no dejó pasar el comentario y respondió con una frase coloquial que se viralizó: “Ya wey jajaja olvídame”.
El cruce evocó los enfrentamientos que ambos protagonizaron en los debates de 2021, cuando competían por llegar a La Moneda. En aquella elección, Provoste cuestionó públicamente el vínculo de Sichel con el llamado “lobby del gas”, a lo que él respondió defendiendo su trayectoria profesional.
“Fui abogado orgullosamente (…) me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de $2 millones, $200 millones acumulados, no entiende y ataca a los que trabajamos en el sector privado”, dijo Sichel en ese entonces.
La réplica de anoche volvió a poner sobre la mesa esa historia de desencuentros, ahora reactivada desde las redes sociales y en medio de un debate presidencial decisivo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.