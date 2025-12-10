“Ya wey, olvídame”: Yasna Provoste contesta a Sebastián Sichel tras polémico comentario durante el debate presidencial

El último debate presidencial de Anatel 2025 no solo generó tensión entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. En paralelo, un intercambio en redes sociales entre la senadora Yasna Provoste y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, reabrió viejas fricciones de la campaña de 2021.

Mientras seguía la transmisión, Sichel publicó en X un mensaje que rápidamente encendió reacciones: “Jara cada día más Provoste”, comparando a la candidata oficialista con la senadora democratacristiana.

Provoste no dejó pasar el comentario y respondió con una frase coloquial que se viralizó: “Ya wey jajaja olvídame”.

Ya wey jajaja olvídame 😆😆😆 https://t.co/JRe9b8zF40 — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) December 10, 2025

El cruce evocó los enfrentamientos que ambos protagonizaron en los debates de 2021, cuando competían por llegar a La Moneda. En aquella elección, Provoste cuestionó públicamente el vínculo de Sichel con el llamado “lobby del gas”, a lo que él respondió defendiendo su trayectoria profesional.

“Fui abogado orgullosamente (…) me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de $2 millones, $200 millones acumulados, no entiende y ataca a los que trabajamos en el sector privado”, dijo Sichel en ese entonces.

La réplica de anoche volvió a poner sobre la mesa esa historia de desencuentros, ahora reactivada desde las redes sociales y en medio de un debate presidencial decisivo.