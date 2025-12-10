;

“Ya wey, olvídame”: Yasna Provoste contesta a Sebastián Sichel tras polémico comentario durante el debate presidencial

La senadora reaccionó a través de X al mensaje del alcalde, reactivando viejas disputas surgidas en la contienda de 2021 mientras avanzaba la transmisión televisiva.

Martín Neut

Provoste - Sichel

Provoste - Sichel

El último debate presidencial de Anatel 2025 no solo generó tensión entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. En paralelo, un intercambio en redes sociales entre la senadora Yasna Provoste y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, reabrió viejas fricciones de la campaña de 2021.

Mientras seguía la transmisión, Sichel publicó en X un mensaje que rápidamente encendió reacciones: “Jara cada día más Provoste”, comparando a la candidata oficialista con la senadora democratacristiana.

Revisa también:

ADN

Provoste no dejó pasar el comentario y respondió con una frase coloquial que se viralizó: “Ya wey jajaja olvídame”.

El cruce evocó los enfrentamientos que ambos protagonizaron en los debates de 2021, cuando competían por llegar a La Moneda. En aquella elección, Provoste cuestionó públicamente el vínculo de Sichel con el llamado “lobby del gas”, a lo que él respondió defendiendo su trayectoria profesional.

“Fui abogado orgullosamente (…) me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de $2 millones, $200 millones acumulados, no entiende y ataca a los que trabajamos en el sector privado”, dijo Sichel en ese entonces.

La réplica de anoche volvió a poner sobre la mesa esa historia de desencuentros, ahora reactivada desde las redes sociales y en medio de un debate presidencial decisivo.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad