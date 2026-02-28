Paty Maldonado arremete contra la Gaviota de Platino de Mon Laferte y acusa premio “arreglado” / Oscar Guerra

Las declaraciones de Paty Maldonado volvieron a encender la polémica tras cuestionar públicamente la entrega de la Gaviota de Platino a Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar.

Durante su espacio en TV+, la opinóloga aseguró que el reconocimiento estaba previamente definido y lanzó críticas hacia la organización del certamen.

Según sostuvo, el galardón habría estado “preparado”, deslizando dudas sobre la transparencia del proceso. Además, planteó que, a su juicio, la artista que merecía ese honor por trayectoria internacional era Gloria Estefan, destacando su extensa carrera y reconocimiento global. Aunque afirmó no restarle méritos a la cantante chilena, insistió en que este tipo de premios respondería a decisiones anticipadas.

Los dichos generaron inmediatas reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios defendieron la distinción otorgada a Mon Laferte. Varios destacaron que el reconocimiento corresponde a una artista nacional con sólida proyección internacional y recordaron que el certamen históricamente anuncia con antelación este tipo de homenajes

Cabe señalar que la Gaviota de Platino se entrega a figuras con más de 30 años de trayectoria, vínculo relevante con el Festival y respaldo del público. En el caso de Mon Laferte, su carrera incluye cinco Latin Grammy, múltiples Premios Pulsar, MTV Europe Music Awards y una amplia lista de nominaciones internacionales. En total, acumula más de un centenar de postulaciones y decenas de galardones, consolidándose como una de las artistas chilenas más premiadas.

La controversia reabrió el debate sobre los criterios del máximo reconocimiento del certamen viñamarino, en medio del respaldo que la cantante ha recibido tanto del público como de la industria musical.