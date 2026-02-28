;

VIDEO. Paty Maldonado arremete contra la Gaviota de Platino de Mon Laferte y acusa premio “arreglado”

La opinóloga cuestionó la entrega del máximo galardón del Festival de Viña y aseguró que todo estaba preparado.

ADN Radio

Paty Maldonado arremete contra la Gaviota de Platino de Mon Laferte y acusa premio “arreglado”

Paty Maldonado arremete contra la Gaviota de Platino de Mon Laferte y acusa premio “arreglado” / Oscar Guerra

Las declaraciones de Paty Maldonado volvieron a encender la polémica tras cuestionar públicamente la entrega de la Gaviota de Platino a Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar.

Durante su espacio en TV+, la opinóloga aseguró que el reconocimiento estaba previamente definido y lanzó críticas hacia la organización del certamen.

ADN

Hans Scott

Según sostuvo, el galardón habría estado “preparado”, deslizando dudas sobre la transparencia del proceso. Además, planteó que, a su juicio, la artista que merecía ese honor por trayectoria internacional era Gloria Estefan, destacando su extensa carrera y reconocimiento global. Aunque afirmó no restarle méritos a la cantante chilena, insistió en que este tipo de premios respondería a decisiones anticipadas.

Revisa también

ADN

Los dichos generaron inmediatas reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios defendieron la distinción otorgada a Mon Laferte. Varios destacaron que el reconocimiento corresponde a una artista nacional con sólida proyección internacional y recordaron que el certamen históricamente anuncia con antelación este tipo de homenajes

Cabe señalar que la Gaviota de Platino se entrega a figuras con más de 30 años de trayectoria, vínculo relevante con el Festival y respaldo del público. En el caso de Mon Laferte, su carrera incluye cinco Latin Grammy, múltiples Premios Pulsar, MTV Europe Music Awards y una amplia lista de nominaciones internacionales. En total, acumula más de un centenar de postulaciones y decenas de galardones, consolidándose como una de las artistas chilenas más premiadas.

La controversia reabrió el debate sobre los criterios del máximo reconocimiento del certamen viñamarino, en medio del respaldo que la cantante ha recibido tanto del público como de la industria musical.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad