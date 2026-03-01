;

VIDEOS. Otakin selló su amor con boda temática y celebración a lo grande

El ex “El Internado” se casó por la iglesia con Isabel Castillo y sorprendió con un traje inspirado en Dragon Ball durante una fiesta que compartió en redes sociales.

Verónica Villalobos

Otakin selló su amor con boda temática y celebración a lo grande

Santiago

Una ceremonia religiosa, un festejo multitudinario y un guiño al animé marcaron el matrimonio de Otakin con su pareja Isabel Castillo. El creador de contenido, conocido por su estilo irreverente, dio el “sí” por la iglesia acompañado de familiares y amigos, tras haber formalizado previamente su unión por el civil.

A través de sus plataformas digitales, el también participante de El Internado mostró parte de la jornada: desde la ceremonia hasta el traslado de los recién casados en un vehículo clásico, antes de llegar a una recepción con animación y música en vivo.

El detalle que se robó las miradas fue el traje del novio, inspirado en Dragon Ball, una elección que reflejó su identidad pública y que contrastó con el tradicional vestido blanco de la novia.

Días antes, la pareja había celebrado su matrimonio civil, instancia que el influencer describió como el primer paso antes de concretar la boda religiosa. Con ambas ceremonias realizadas, la pareja cerró una semana marcada por celebraciones familiares y alta interacción en redes sociales.

