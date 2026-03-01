;

“No me creo leyenda; cuando termine mi carrera podré mirar hacia atrás y evaluar si es que es así o no”

Arturo Vidal abordó la etapa final de su carrera y confesó que no se considera una leyenda, a pesar de todo lo que ha ganado en el fútbol.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Arturo Vidal es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. Sin embargo, en una reciente entrevista, el “King” confesó que no se considera una leyenda, a pesar de todo lo que ha ganado en su extensa carrera.

“No me creo leyenda. Cuando termine mi carrera podré mirar hacia atrás, ver lo que hice y evaluar si es que es así o no, pero hoy sigo activo y pienso así, como jugador de fútbol”, señaló el actual volante de Colo Colo en diálogo con La Tercera.

“Lo otro lo dirá la gente y el futuro, el tiempo. Ojalá sigamos ganando cosas en Colo Colo y que la ‘leyenda’ no se quede solo en 28 títulos, sino que puedan ser muchos más todavía”, agregó el mediocampista de 38 años, apuntando a ampliar aún más su palmarés.

Revisa también:

ADN

En la misma línea, Vidal explicó por qué siempre quiere ganar todo e ir por más. “Tengo rebeldía desde chico. Recuerdo cuando era niño y escuchaba que en Chile siempre se decía que íbamos a perder con cualquiera. Antes de los partidos ya se hablaba de que ganar era imposible. Eso me generó una rabia, una impotencia que me saqué en la cancha”, aseguró.

“Esa forma de ser me ha caracterizado toda la vida. De ahí salió la Generación Dorada, así que, por lo menos, no fueron solo palabras”, agregó el bicampeón de América con La Roja.

Por último, Arturo Vidal comentó lo que le gustaría hacer una vez que se retire como jugador. “He pensado en ser entrenador. Ya tengo el curso, así que el día que decida retirarme, seguramente me sacaré el buzo para ponerme el traje y ser director técnico”, concluyó.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad