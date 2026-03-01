“No me creo leyenda; cuando termine mi carrera podré mirar hacia atrás y evaluar si es que es así o no”

Arturo Vidal es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. Sin embargo, en una reciente entrevista, el “King” confesó que no se considera una leyenda, a pesar de todo lo que ha ganado en su extensa carrera.

“No me creo leyenda. Cuando termine mi carrera podré mirar hacia atrás, ver lo que hice y evaluar si es que es así o no, pero hoy sigo activo y pienso así, como jugador de fútbol”, señaló el actual volante de Colo Colo en diálogo con La Tercera.

“Lo otro lo dirá la gente y el futuro, el tiempo. Ojalá sigamos ganando cosas en Colo Colo y que la ‘leyenda’ no se quede solo en 28 títulos, sino que puedan ser muchos más todavía”, agregó el mediocampista de 38 años, apuntando a ampliar aún más su palmarés.

En la misma línea, Vidal explicó por qué siempre quiere ganar todo e ir por más. “Tengo rebeldía desde chico. Recuerdo cuando era niño y escuchaba que en Chile siempre se decía que íbamos a perder con cualquiera. Antes de los partidos ya se hablaba de que ganar era imposible. Eso me generó una rabia, una impotencia que me saqué en la cancha”, aseguró.

“Esa forma de ser me ha caracterizado toda la vida. De ahí salió la Generación Dorada, así que, por lo menos, no fueron solo palabras”, agregó el bicampeón de América con La Roja.

Por último, Arturo Vidal comentó lo que le gustaría hacer una vez que se retire como jugador. “He pensado en ser entrenador. Ya tengo el curso, así que el día que decida retirarme, seguramente me sacaré el buzo para ponerme el traje y ser director técnico”, concluyó.