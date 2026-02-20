El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Rescatan a familia que quedó aislada tras las lluvias altiplánicas en la provincia de El Loa

Las lluvias altiplánicas que afectan al interior de la provincia de El Loa han provocado una serie de complicaciones durante las últimas horas, incluyendo precipitaciones intensas, caída de nieve, tormentas eléctricas y desprendimientos de tierra.

Este escenario meteorológico extremo derivó en un operativo de rescate en la Ruta 23-CH, en las cercanías del poblado de Jama, donde un grupo familiar quedó completamente aislado.

El hecho involucró a ocho personas, seis adultos y dos niños, quienes se desplazaban hacia su domicilio cuando el camino quedó interrumpido por lodo, barro y material rocoso.

La acumulación de sedimentos impidió continuar la marcha, dejando al grupo atrapado en un sector de difícil acceso, en medio de condiciones climáticas adversas.

Ante la emergencia, personal de Carabineros de Chile desplegó patrullajes preventivos en la zona, logrando ubicar al grupo y coordinar un rescate especializado.

El procedimiento se realizó con apoyo de equipos entrenados en montaña y en coordinación con otros organismos de emergencia.

Operativo de rescate y llamado a extremar precauciones

El capitán Cristián Hidalgo, jefe de las patrullas de rescate de Carabineros, entregó detalles del procedimiento y destacó la rápida respuesta de los equipos en terreno. “Tras un recorrido preventivo y de verificación en terreno, personal especialista en montaña, coordinación con bomberos, logró evacuar de manera segura a un total de seis adultos y dos niños, de siete y nueve años de edad”, explicó.

El oficial precisó que las personas “quedaron atrapadas entre los sedimentos y material rocoso que interrumpió la vía”, producto directo de las precipitaciones asociadas al fenómeno altiplánico.

Afortunadamente, todos los integrantes del grupo familiar fueron evacuados sin lesiones y trasladados a un lugar seguro.

Desde Carabineros insistieron en que la situación climática se mantendrá al menos hasta el fin de semana, con pronóstico de nuevas lluvias, nieve y tormentas eléctricas en distintos puntos de la provincia. Por ello, el capitán Hidalgo fue enfático en el llamado a la comunidad a evitar desplazamientos innecesarios hacia el interior de El Loa.

Las autoridades reiteraron que solo se debe transitar por estas rutas en caso de estricta necesidad, considerando el riesgo de nuevos deslizamientos y cortes de camino, especialmente en sectores de alta montaña.