;

Rescatan a familia que quedó aislada tras las lluvias altiplánicas en la provincia de El Loa

Desprendimiento de lodo y rocas se registró en la zona del norte del país.

Juan Castillo

Pedro Marín

Rescatan a familia que quedó aislada tras las lluvias altiplánicas en la provincia de El Loa

Rescatan a familia que quedó aislada tras las lluvias altiplánicas en la provincia de El Loa

01:23

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las lluvias altiplánicas que afectan al interior de la provincia de El Loa han provocado una serie de complicaciones durante las últimas horas, incluyendo precipitaciones intensas, caída de nieve, tormentas eléctricas y desprendimientos de tierra.

Este escenario meteorológico extremo derivó en un operativo de rescate en la Ruta 23-CH, en las cercanías del poblado de Jama, donde un grupo familiar quedó completamente aislado.

El hecho involucró a ocho personas, seis adultos y dos niños, quienes se desplazaban hacia su domicilio cuando el camino quedó interrumpido por lodo, barro y material rocoso.

La acumulación de sedimentos impidió continuar la marcha, dejando al grupo atrapado en un sector de difícil acceso, en medio de condiciones climáticas adversas.

Revisa también:

ADN

Ante la emergencia, personal de Carabineros de Chile desplegó patrullajes preventivos en la zona, logrando ubicar al grupo y coordinar un rescate especializado.

El procedimiento se realizó con apoyo de equipos entrenados en montaña y en coordinación con otros organismos de emergencia.

Operativo de rescate y llamado a extremar precauciones

El capitán Cristián Hidalgo, jefe de las patrullas de rescate de Carabineros, entregó detalles del procedimiento y destacó la rápida respuesta de los equipos en terreno. “Tras un recorrido preventivo y de verificación en terreno, personal especialista en montaña, coordinación con bomberos, logró evacuar de manera segura a un total de seis adultos y dos niños, de siete y nueve años de edad”, explicó.

El oficial precisó que las personas “quedaron atrapadas entre los sedimentos y material rocoso que interrumpió la vía”, producto directo de las precipitaciones asociadas al fenómeno altiplánico.

Afortunadamente, todos los integrantes del grupo familiar fueron evacuados sin lesiones y trasladados a un lugar seguro.

Desde Carabineros insistieron en que la situación climática se mantendrá al menos hasta el fin de semana, con pronóstico de nuevas lluvias, nieve y tormentas eléctricas en distintos puntos de la provincia. Por ello, el capitán Hidalgo fue enfático en el llamado a la comunidad a evitar desplazamientos innecesarios hacia el interior de El Loa.

Las autoridades reiteraron que solo se debe transitar por estas rutas en caso de estricta necesidad, considerando el riesgo de nuevos deslizamientos y cortes de camino, especialmente en sectores de alta montaña.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad