Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el “día clave” en que regresarían las precipitaciones en la capital / Nastco

Tras varios días de altas temperaturas en la región Metropolitana, las lluvias volverán a hacerse presente en la capital durante la primera semana de marzo.

Según consigna la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas descenderán este lunes 2 de marzo, además de cielos nublados en gran parte de Santiago.

En ese contexto, las lluvias volverán a la región Metropolitana, principalmente en zonas cordilleranas.

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el “día clave”

El portal Meteored indica que estas precipitaciones se registrarán este lunes 2 de marzo en sectores cordilleranos producto de un sistema frontal que llegará con fuerza a la zona centro y sur del país.

Precisamente, las proyecciones de la DMC confirman intensas lluvias e incluso tormentas eléctricas en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

No obstante, explicaron que no se esperan chubascos en el interior del valle metropolitano, aunque si habrá cielos nublados y rachas de viento.