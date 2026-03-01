;

VIDEO. ‘Paqui’ Meneghini tras quedarse con el Superclásico ante Colo Colo: “El grupo se merecía un partido así, ganar bien”

El adiestrador de los azules consiguió su primer triunfo al mando de la U, y lo hizo nada más, ni nada menos, que ante su archirrival en el Monumental.

Gonzalo Miranda

&#039;Paqui&#039; consiguió su primer triunfo al mando de la U

Este domingo por la tarde, la Universidad de Chile fue a Macul para hacerse grande ante su archirrival, Colo Colo y vencerlo por la cuenta mínima por el Superclásico 199.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis y el primero en los azules estuvo en palabras del entrenador de los universitarios, Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Pienso en el equipo y me pone contento, soy el DT y vivo de los resutlados, pero el equipo lo merecía, lo mereciamos. El grupo se merecía un partido así, ganar bien, ganamos con mucha personalidad entregando todo y más. Ahora tenemos que cambiar el chip para un partido muy difícil (ante Palestino por la Sudamericana)”, partió diciendo.

Sobre el resultado, sostuvo que “creo que pasa porque apretamos bien a los centrales, a (Arturo) Vidal, si les dejabamos iniciar el juego estabamos mal. Estuvimos todos bien en líneas generales”, sostuvo.

Insistió en que “es un envión anímico en el cómo ganamos, el rival no tuvo muchas ocasiones y nosotros ganamos con una aislada. Nunca nos echamos para atrás, pero fue porque nos empujaron. Es un envión anímico que refuerza todo lo que estamos trabajando”.

Así las cosas, Colo Colo se estanca en la tabla de posiciones con 9 puntos, mientras que Universidad de Chile suma sus primeros tres puntos y trepa a la décima posición con 6 unidades.

En la próxima fecha, Audax recibirá a Colo Colo en La Florida, mientras que la Universidad de Chile será local ante la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

