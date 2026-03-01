;

Tragedia en Hornitos: hombre muere ahogado tras rescatar a dos menores arrastradas mar adentro

La víctima logró salvar a las adolescentes arrastradas por la corriente, pero no consiguió volver a la orilla.

Nelson Quiroz

Una dramática emergencia se registró la tarde de este domingo en el balneario de Hornitos, en la comuna de Mejillones, región de Antofagasta, luego que un hombre de 40 años falleciera por inmersión tras intentar rescatar a dos menores de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:15 horas, cuando las adolescentes se encontraban sobre un colchón inflable y comenzaron a ser arrastradas mar adentro por efecto del viento y la corriente.

Según señalaron medios locales, al advertir la situación, el adulto ingresó rápidamente al agua para auxiliarlas, sumándose otros presentes a las labores de rescate.

De acuerdo con información preliminar entregada por equipos de emergencia, las menores lograron ser puestas a salvo junto a quienes colaboraron en el auxilio. Sin embargo, el hombre que inicialmente se lanzó al mar no consiguió regresar por sus propios medios. Pescadores del sector lograron extraerlo desde el agua y personal del SAMU Base Hornitos inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar.

Pese a los esfuerzos desplegados, se confirmó su fallecimiento en la playa. Hasta el sitio del suceso concurrieron además Carabineros, Bomberos, funcionarios de la Municipalidad de Mejillones y personal de la Armada, quienes adoptaron el procedimiento de rigor para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. La identidad de la víctima no ha sido informada oficialmente.

